[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali di sabato 14 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio

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Le Prime Pagine dei giornali di sabato14 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio

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IL SANTO DEL GIORNO

Santa Matilde, regina. Nata in una famiglia di conti, formerà la sua con il duca di Sassonia e futuro re di Germania e da questa discenderanno ben quattro imperatori. Ma più che ricca, Matilde vuole essere Santa e tale sarà proclamata nel 968. È particolarmente venerata in alcune diocesi tedesche. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDI’ 14 MARZO 1996

Vecchietti rapinati, presa la gang. Sgominata la banda che ha seminato il terrore alla periferia di Patrica. La sera del 2 marzo fecero irruzione nella casa sapendo che gli anziani avevano appena incassato 70 milioni. Tra i sei componenti del gruppo anche madre e figlio, nipoti del capofamiglia ottantenne derubato.

Lotta sulle candidature. Nel polo esplode la rabbia dei delusi. Forza Italia di Cassino scrive a Berlusconi. A Sora, Dini vuole il sottosegretario Porzio.

Multa strappata, Gentile sotto accusa. Interrogazione di alleanza nazionale su un’ammenda cancellata dal presidente ad una ditta.

L’ASI passerà in mano ai privati. Pronto un bando pubblico per la costituzione di una società mista. Rivoluzione in vista al Consorzio di sviluppo industriale di Frosinone per fornire servizi reali alle imprese. Requisiti molto selettivi: le imprese dovranno essere iscritti all’albo nazionale costruttori e disporre di un patrimonio netto di 15 miliardi.

Export a gonfie vele, per le industrie sociali tornano i tempi d’oro. Venduti i prodotti per cifre importanti. Istat registra segnali di ripresa: record regionale anche per gli utili.

Scalfaro dà ragione ad Iricav. A Ceprano il presidente della Repubblica accoglie il ricorso sull’alta velocità. Per il Comune adesso c’è il pericolo che la società faccia marcia indietro sulle opere compensative promesse. Il sindaco: “La trattativa continua”.

Coreno, il bilancio e poi le urne. Oggi in Consiglio comunale l’ultimo scontro prima delle elezioni. Si discuterà anche della riduzione della tassa sui rifiuti.

LE PRIME PAGINE DI SABATO 14 MARZO 2026