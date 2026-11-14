Le Prime Pagine dei giornali di sabato 14 novembre 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 14 novembre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 14 novembre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SAN SERAPIO. Nasce a Londra nel 1179. Ragazzino, Serapio è col padre alla terza Crociata di Riccardo Cuor di Leone. Dopo varie peripezie entra nei Mercedari e si dedica al riscatto e alla conversione degli schiavi, che libera a centinaia, in Francia in Spagna e ad Algeri. Qui i Mori lo martirizzano nel 1240. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDì 14 NOVEMBRE 1996

“Basta se no chiudo la Caccia“. Solo 53 esterni a settimana possono sparare vicino al Parco d’Abruzzo. Diffida del Ministro dell’Ambiente al Presidente della Provincia Loreto Gentile: troppi permessi per le zone della Valcomino. Oggi la Giunta Provinciale deciderà se impugnare davanti al Tar la decisione del ministro Ronchi.

Si trasferirà personale per fronteggiare la affollamento del CUP. Dipendenti spostati dai centri piccoli. Anche il Tribunale del Malato decide finalmente di intervenire.

All’asta 60 appartamenti, prezzo base 9 miliardi. Lottizzazione Le Querce nella polvere. Sembra non chiudersi mai l’odissea del complesso residenziale D’Itri – Torretta in via Casilina Nord a Frosinone.

Marocchini allo sbando dopo il blitz. Buttati fuori dai carabinieri dai garage dove erano ammassati, in 40 sono ora senza casa. Alatri. Nessuno vuole affittare alloggi agli extracomunitari, il sindaco ha firmato l’ordinanza di sgombero e se ne lava le mani.

“Troppi disagi per le visite mediche“. Per accertare l’invalidità agli utenti, costretti a recarsi all’INPS del capoluogo. Anagni. Protesta dell’Unione Agricoltori.

Appalto rifiuti, invocata la Commissione d’inchiesta a Cassino. Dopo i giudici amministrativi del Tar e del Consiglio di Stato e i giudici della magistratura penale sugli ultimi appalti della raccolta rifiuti a Cassino indagherà anche una speciale commissione d’inchiesta formata dagli stessi consiglieri comunali.

LE PRIME PAGINE DI SABATO 14 NOVEMBRE 2026

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