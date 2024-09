Le Prime Pagine dei giornali di sabato 14 settembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 14 settembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Alberto, patriarca di Gerusalemme. Uomo famoso per la sua saggezza, Alberto. Vescovo di Vercelli dal 1185, diventa Patriarca latino di Gerusalemme. Riforma la Regola carmelitana con scelte che faranno scuola per secoli. Viene ucciso per vendetta dal capo degli Ospitalieri del S. Spirito, allontanato da Alberto per cattiva condotta.

TITOLI DI MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE 1994

Calvario per una spalla rotta. Macchinari fuori uso negli ospedali di Cassino e Pontecorvo. Una ragazza di 13 anni di Aquino ricoverata all’ICOT di Latina perché in Ciociaria non era possibile. Al De Bosis non funziona l’apparecchio di radiologia, al Del Prete rotto da un mese e lo strumento per le operazioni.

Conservatorio, è l’ora della resa dei conti per il direttore. Inchiesta. Inefficienze e sperperi. Domani si riunisce il consiglio d’amministrazione dell’istituto, previste decisioni dopo l’apertura dell’indagine giudiziaria.

Infermiere di Alatri seviziato per tre giorni dai creditori. Scomparso da giovedì, ricompare lunedì con le braccia piene di piccole ustioni, è un giallo. Giovanni, 39 anni, abitante a Tecchiena con il vizio delle scommesse sui cavalli, trovato in stato confusionale davanti casa. L’uomo sentito prima dei carabinieri e dal magistrato ha dato due versioni diverse, ma la verità ancora non salta fuori.

Carne, aumentano i clandestini. Norme troppo severe: chiudono i piccoli mattatoi, cresce l’illegalità. Dopo l’ennesimo sequestro di cento capi di bestiame di contrabbando scatta l’allarme in Ciociaria. I circa 4000 allevatori della provincia rischiano il fallimento per i costi costi eccessivi della macellazione dei loro animali.

Oggi sarà presentata la denuncia di ineleggibilità contro il sindaco. Alatri. Minoranze all’attacco. Il consigliere Italo Cianfrocca chiede di dichiarare la decadenza di Patrizio Cittadini perché la madre lavora per il Comune.

Sindaci a consulto per un tunnel sotto il parco. Sora. Iniziativa di Enzo Di Stefano torna in auge un antico progetto. Insieme ai colleghi di Pescasseroli Opi, San Donato Val comino e Campoli Appennino si è parlato di come ottenere i denari per creare una galleria che colleghi in pochi minuti i cinque comuni.

Cassino. il cimitero non basta più, il Comune realizzerà 1200 loculi. Il progetto di ampliamento costerà 1 miliardo e mezzo. Tre opere sono in programma a Sant’Angelo in Theodice.

