Le Prime Pagine dei giornali di sabato 15 agosto 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 15 agosto 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 15 agosto 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

San Tarcisio, romano, martire dell’Eucaristia. La Chiesa lo ricorda nel giorno della solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. San Tarcisio, patrono dei ministranti e dei chierichetti, è un ragazzino cristiano della prima ora che sacrifica la vita pur proteggere le ostie consacrate che portava con sé per un atto di carità. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDI’ 15 AGOSTO 1996

L’ultima corsa di quattro amici. Nella notte è deceduto anche Fabrizio Di Luca, 17 anni. Oggi i funerali a Ceccano. L’intera città sconvolta dalla morte dei giovani che si sono schiantati con l’auto contro un muretto. Scene strazianti ieri mattina sul luogo dell’incidente sulla via Gaeta. Chi erano. Il tragico presagio di Silvano ed il sogno spezzato di Fabrizio.

Cantiere sotto casa, maresciallo impotente. Castro dei Volsci, proteste contro l’alta velocità. Durante la sua assenza per servizio, le ditte gli hanno occupato il terreno a sua insaputa.

VIP inseparabili anche al mare. Il questore e il prefetto in Calabria, i politici del capoluogo in Sardegna. Vacanze di Ferragosto. Ritorno alla tradizione per i personaggi pubblici della Ciociaria: fuga dalle città in cerca di pace. Ma c’è pure chi non è partito: il vescovo di Frosinone e l’abate impegnati nella festa dell’Assunta. A casa anche il sindaco di Cassino.

Voglia di università, il Comune si candida a ospitare agraria. Il Consiglio comunale di Pontecorvo vota all’unanimità. La richiesta per il corso di laurea è stata inviata al rettore dell’Ateneo di Cassino.

Riciclaggio rifiuti, monito del sindaco di Colfelice. Allarme inquinamento, il Comune avverte: se le leggi saranno violate chiuderemo l’impianto. Il primo cittadino Bernardo Donfrancesco è preoccupato per gli effetti sull’ambiente ora che la struttura funziona appieno regime.

“Convoca il congresso e non temere i tribunali“. La guerra dentro Alleanza nazionale. Romano Misserville replica le accuse del commissario Franco Fiorito. Si fa pesante lo scontro per il controllo del partito: più vicina la resa dei conti.

LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI SABATO 15 AGOSTO 2026