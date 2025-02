Le Prime Pagine dei giornali di sabato 15 febbraio 2025

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 15 febbraio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Onesimo, discepolo di San Paolo. Schiavo a Colossi, dopo aver derubato il padrone Filemone, discepolo di S. Paolo, fugge a Roma. Qui, incontra l’Apostolo delle Genti, prigioniero, che lo converte e lo rimanda a Filemone, chiedendogli di accoglierlo non più come schiavo ma come fratello. Onesimo evangelizza l’Asia Minore. (Leggi)

I TITOLI DI MERCOLEDI’ 15 FEBBRAIO 1995

Rifiuti, troppi affari sospetti. Indagini sull’impianto di Colfelice e sul “re” delle discariche. Un giro miliardo si nasconderebbe dietro il riciclaggio dell’immondizia. Inchiesta dei carabinieri: gli accertamenti del Noe sono partiti dopo un esposto presentato dalla consigliere provinciale Roberto D’Auria. Si vuole fare luce sui modi con i quali sono stati scelti terreni dove si dovrebbero depositare i sovvalli.

Corsi di recupero partenza a ostacoli e in poche scuole. Vertice tra provveditore e presidi. Tra i problemi più difficili quello dei pendolari: per frequentare le lezioni pomeridiane metteranno in crisi il sistema già carente dei trasporti.

Morti sospette in corsia, scatta l’inchiesta. A Cassino, dopo il decesso di 2 pazienti, il magistrato indaga sulle eventuali responsabilità dei sanitari dell’ospedale Gemma de Posis. Riaperti i casi di una donna deceduta in seguito ad una gravidanza e quello di un uomo che fu ricoverato dopo un grave incidente stradale.

La Tac non esiste buttati al vento ingenti fondi. Ad Anagni denuncia dei sanitari. Vertice in comune sulla malasanità. L’acquisto di un’apparecchiatura specifica permetterebbe di risparmiare 7-8 miliardi l’anno.

Icap, scoperti ben 250 evasori totali. A Ceccano il comune sul piede di guerra per recuperare 100 milioni

