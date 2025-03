Le Prime Pagine dei giornali di sabato 15 marzo 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 15 marzo 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Clemente M. Hofbauer, presbitero redentorista. Nato nell’attuale Repubblica Ceca, dopo un viaggio in Italia Clemente Maria viene ordinato sacerdote redentorista nel 1785. Inviato in Austria per fondare una nuova comunità, si occupa del rinnovo ecclesiale e dei poveri. Pio X lo proclama patrono di Vienna e dei fornai, il suo lavoro in gioventù. (Leggi)

I TITOLI DI MERCOLEDI’ 15 MARZO 1995

Una bomba fa tremare il Polo. Forza Italia lancia Lunghi candidato a sindaco contro Fanelli. Il Ccd, l’Udc e Forza Italia, rilanciano il Grande Centro. Tajani: “È solo una proposta“. Misserville caustico. Ieri vertice infuocato dei gruppi di centrodestra all’Henry Hotel. Il primo cittadino: “Felice della decisione, non potevo andare a sinistra“.

In due rapinano un’oreficeria a Torrice, bottino: 150 milioni. Proprietarie sotto shock. I banditi armati di pistole ieri sera hanno immobilizzato Angela e Domenica, entrambe titolari della Bottega del Regalo.

Indagati 20 professori. Inchiesta alla facoltà di Lettere di Cassino. Avviso di garanzia ai membri del Consiglio per abuso d’ufficio in merito all’attribuzione di incarichi di supplente. Indaga la Guardia di Finanza.

Matteo è rimasto solo, molti vogliono adottarlo. La madre ha lasciato ieri l’ospedale, dopo avere confermato la decisione di rinunciare al figlio. Il neonato è stato registrato all’anagrafe dall’assistente sociale. Lo accoglierà un istituto romano.

Elcat, oggi corteo per salvare 450 posti. Corteo della speranza. È quello che faranno stamattina nel capoluogo i 450 operai della Elcat di Pofi una fabbrica dell’indotto Fiat sull’orlo del fallimento. Se entro il 9 maggio non salteranno fuori degli acquirenti lo stabilimento, oggi in amministrazione controllata, chiuderà definitivamente i battenti.

Stupri di guerra, sete di giustizia. Iniziative parlamentari a favore delle donne violentate dalle truppe marocchine nel 1944. Salgono a 200 le donne che chiedono l’invalidità. Il 27 marzo la Corte dei Conti si esprimerà su uno dei tanti episodi di violenza accaduti in Ciociaria. Tra le vittime anche bambine di 11 anni.

Ceprano, bloccati tutti i cantieri nel centro storico. È fallita la ditta aggiudicatrice dei lavori per realizzare strade, piazze, marciapiedi e illuminazione. Il Comune si affida ad un legale. Stop ad opere per 5 miliardi.

