Le Prime Pagine dei giornali di sabato 15 novembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 15 novembre 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Alberto Magno, vescovo e dottore della Chiesa, domenicano. “Dottore universale”, grande riformatore dell’Ordine Domenicano, Alberto si guadagna già in vita l’appellativo di “Magno”. Maestro di San Tommaso d’Aquino, per tutta la vita si divide tra l’insegnamento, che predilige, e le cariche che gli vengono assegnate, fino alla morte nel 1280. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI I TITOLI DI MERCOLEDì 15 NOVEMBRE 1995

“Vogliamo cantieri più sicuri“. Sgurgola. Gli Ispettori del Lavoro avrebbero dimenticato di sentire l’addetto sindacale alla sicurezza. Alta Velocità, dopo il grave infortunio, i sindacati all’attacco. Intanto a San vittore del Lazio proteste contro il mancato blocco dei cantieri, dove addirittura si lavora anche durante la notte.

Dopo 18 anni ottiene giustizia e 800 milioni. Sora. Ex socio dell’hotel Valentino.per protesta si incatenò davanti al tribunale.

“Così maturò il delitto“. L’omicidio del Sacro Cuore. Sfilano i testimoni.

Misteriosa morte di un tossicodipendente. Pontecorvo. Oggi l’autopsia, si sospetta che sia deceduto per overdose.

Guarcino, duello per il rilancio. Domenica si vota per il Consiglio Comunale. Scontro a due per la poltrona da primo cittadino. L’ex vicesindaco Giansanti contro il professor Morini. I programmi dei candidati per il nuovo piano regolatore, per la stazione di Campo Catino e per le preziose fonti Filette.

L’opera delle beffe. Mattatoio incompiuto diventa garage. Ceprano. Già spesi 600 milioni di lire.

Cassino: nuovo ospedale, a primavera lavori al via. “Se non ci saranno ulteriori intralci burocratici, l’azienda Usl potrà dare il via ai lavori del nuovo ospedale entro la prossima Primavera“ lo ha dichiarato il vice vicesindaco di Cassino Giuseppe Moretti, il quale ha spiegato che la pratica relativa alla costruzione del nuovo ospedale nell’ex vivaio di San Pasquale di proprietà della Regione Lazio è quasi completa.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI SABATO 15 NOVEMBRE 2025

