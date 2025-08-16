Le Prime Pagine dei giornali di sabato 16 agosto 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 16 agosto 2025.
IL SANTO DEL GIORNO
San Rocco, pellegrino. Nato a Montpellier, Rocco a 20 anni si spoglia di tutti i suoi beni e parte in pellegrinaggio per Roma. Arrivato ad Acquapendente si mette a servizio degli ammalati di peste operando miracolose guarigioni. Sospettato di spionaggio, viene arrestato e muore in carcere a Voghera intorno al 1379. (Leggi qui).
LE PRIME PAGINE DI SABATO 16 AGOSTO 2025
Il 15 agosto è uno dei 5 giorni l’anno in cui le redazioni della carta stampata non lavorano. Pertanto, oggi i quotidiani non sono in edicola.