Le Prime Pagine dei giornali di sabato 16 maggio 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 16 maggio 2026.

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 16 maggio 2026.

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IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Alessandro, vescovo di Gerusalemme e martire. Originario della Cappadocia, Alessandro diventa vescovo della Città Santa di Gerusalemme di cui si prende cura fondando una biblioteca e una scuola. Riprese le persecuzioni contro i cristiani sotto Decio, viene imprigionato e muore di stenti in carcere nel 250. È venerato come martire. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDì 16 MAGGIO 2006

Il sindaco Marzi si è dimesso. Maggioranza sotto sul piano edilizio Cdr-Cdu. Ora arriverà il commissario. Frosinone. A mezzanotte il clamoroso epilogo in Consiglio comunale. La minoranza compatta boccia la pratica.

Acea acquista la Tad: nei programmi raddoppio di San Vittore e impianto a Paliano. Operazione termovalorizzatori. Acea irrompe sulla scena economica ciociara. Il colosso romano dell’energia (il 51%delle azioni della spa è detenuto dal Comune di Roma, il resto è diviso tra privati e mercato) ha acquisito per 149,5 milioni di euro il 100% di Tad Energia Ambiente, società controllata del gruppo Enertad attiva nel settore della termovalorizzazione dei rifiuti e proprietaria dell’impianto di San Vittore.

Ospedale, scontro Battaglia-IannarilliIl parlamentare: spariti i 3 milioni. L’assessore: mancava l’esecutivo. Pianeta sanità/1. La visita negli ospedali ciociari. A Sora: trovata una soluzione per chirurgia oncologica. SantaScolastica. Pianeta sanità/2. Cassino. Il manager: «In arrivo 53 nuovi infermieri». Il sindacalista sbotta: «Basta promesse».

Ex Winchester, il caso finisce in Procura. Bondatti va dal magistrato per dare la sua versione sul volantino accusatorio di An. Veleni elettorali. L’aspirante sindaco dell’Unione, Vincenzo Diurni, ha convocato per oggi una conferenza per replicare agli avversari.

Calcio, ecco tutti i ciociari della Gea. Lo scudetto “triste” di Giannichedda. le storie di Pistolesi e del baby Seppani.

Spareggi per la D, il giudice tiene tutti sulla corda. Ancora nessuna decisione sui tafferugli di Aprilia e sulla sua esclusione dai play off. Calcio. Intanto il Cassino riprende oggi gli allenamenti per la “poule scudetto” che lo vedrà impegnato domani a Sorrento.

LE PRIME PAGINE DI SABATO 18 MAGGIO 2026

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