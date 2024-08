Le Prime Pagine dei giornali di sabato 17 agosto 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 17 agosto 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Chiara da Montefalco. “La vita dell’anima è l’amore di Dio” diceva Santa Chiara da Montefalco, che a 6 anni si immerge in questo amore nel reclusorio retto dalla sorella. Badessa, si distingue per la sua saggezza e la scienza infusa. La sua spiritualità è incentrata sulla Passione di Cristo. Muore il 17 agosto 1308. (Leggi qui).

I TITOLI DI MERCOLEDI 17 AGOSTO 2022

Raid punitivo per un debito. Un 48enne, il padre e la convivente minacciati con una pistola e picchiati con una mazza. Il pestaggio in strada ad Atina, due arresti. S’indaga sui motivi dell’estorsione, forse usura.

Il Pd scioglie la riservaDe Angelis “dirottato”. Il presidente del Consorzio industrialesarà in corsa per la Camera su “Roma 3”. In corsa l’uscente Mancini, la Martini(a sorpresa), Turriziani e Messore.

Perseguita il vicino perché campano. Un 74enne originario di Bolzano, ma da anni residente a Ferentino, rischia il processo per minacce aggravate. nIl pensionato non perdeva occasione per insultare il nuovo condomino: «Sporco napoletano, ti do fuoco all’auto».

Faceva prostituire la madre per acquistare droga. Nuovi risvolti sul caso del giovane che ha usato i soldi del reddito di cittadinanza della donna. Interrogatorio domani.

Frosinone, partenza perfetta. Grosso tira le somme della vittoria al debutto con il Modena: «Aggressivi e precisi come dovevamo esserlo, siamo stati bravi». Angelozzi a caccia di un difensore e un centrocampista: trattative in corso per Mazzitelli e Sampirisi del Monza

