Le Prime Pagine dei giornali di sabato 17 gennaio 2026

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Antonio, abate. Padre del monachesimo, protettore degli animali e modello di vita cristiana. Sant’Antonio abate nato a Coma in Egitto, intorno al 250, ha dedicato la sua vita al Signore. E’ uno dei più grandi eremiti della storia della Chiesa. La sua memoria liturgica ricorre il 17 gennaio. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDI’ 17 GENNAIO 1996

Crisi, comune nel caos totale. Il sindaco Fanelli vuole una nuova giunta ma spacca ancora il Polo. Infuocata seduta consiliare ieri sera: opposizione all’attacco, Forza Italia per protesta abbandona l’aula. Motivo dello scontro la decisione di cambiare due assessori azzurri. Di fronte alla rivolta di Forza Italia, il primo cittadino arranca e cerca alleati.

Spaccio di soldi falsi. Manette pronte per l’ottavo uomo. Tra gli arrestati spunta un pentito. Iniziano questa mattina gli interrogatori dei presunti componenti dell’organizzazione specializzata nel riciclaggio di banconote e titoli falsi.

Postino lento, utenti in rivolta. Ad Anagni ritardi record nei recapiti, il direttore incolpa il dipendente. Esposti e reclami sono arrivati fino alla direzione provinciale, ma i disagi dei residenti continuano.

Nonna Clotilde sola e al freddo. Sgomento e dolore a Casalattico per la centenaria segregata in casa. I familiari respingono l’accusa di maltrattamenti ma la polizia li denuncia per come accudivano la donna. Il medico della Usl ha giudicato invivibile il locale con la porta di ferro e senza il riscaldamento dove era tenuta.

Ex drogati al Sindaco: “Non dire no alla nuova comunità“. Cervaro contro Exodus. Dopo la raccolta di firme e lo stop del Comune al progetto, i giovani chiedono aiuto.

Alatri, rianimazione al via. Nel prossimo mese di febbraio entreranno in funzione i primi due posti letto. Ciò è stato possibile grazie alla sensibilità dimostrata dagli anestesisti in servizio all’Usl di Frosinone che si sono messi a disposizione per far decollare il servizio. La buona notizia viene comunicata dal sindaco di Alatri Patrizio Cittadini.

