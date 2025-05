Le Prime Pagine dei giornali di sabato 17 maggio 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 17 maggio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Vittore, martire sulla via Salaria antica. Martire romano del IV secolo, da antiche testimonianze sappiamo che San Vittore è sepolto nel cimitero di Basilla, lungo la via Salaria antica. A volte è ricordato assieme a un altro martire di origine egiziana: Sant’Andrione di Alessandria, di cui, però, si conosce solo il nome. (Leggi).

I TITOLI DI MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1995

“Correte, rapinano la banca“. Tre banditi costretti a fuggire con soli 15 milioni dall’arrivo a sirene spiegate di polizia e carabinieri. Con un cellulare un impiegato del San Paolo lancia l’allarme. Un equivoco ritarda di minuti l’intervento delle volanti piombate con i mitra spianati in un altro istituto.

Trasferita farmacista. Carabinieri e Cisnal: “Una rappresaglia“. Nuovo scandalo all’azienda Usl. Episodio gravissimo, dicono, una palese ritorsione nei confronti di una testimone chiave nelle inchieste in corso per lo sperpero di denaro.

Conservatorio, due direttori a giudizio. Truffa, falso e abuso d’ufficio per uno, falso invece per l’altro. Al centro delle accuse, l’incisione di un compact disc a spese della scuola e le frequenti assenze del primo, sempre coperte dall’allora suo vice.

Assassini per carenza d’affetto. Roccasecca. Le motivazioni della sentenza per il feroce omicidio del parroco e della sua perpetua. Ecco perché i fratelli Teoli non furono condannati all’ergastolo. “Una gioventù senza amore, vissuta in un ambiente familiare degradato alla base delle deviazioni criminali dei due”: così scrisse lo psichiatra.

Tensioni in giunta, le opposizioni passano all’attacco. Cassino. Vertice Polo, Ppi e Psdi. Il presidente del consiglio comunale Bruno Scittarelli al lavoro per creare un fronte omogeneo. Le incomprensioni tra Sindaco e Pds.

Klopmann, 224 tagli in arrivo. Avviata la procedura di mobilità nella fabbrica tessile frusinate. Oltre ai 158 in cassa integrazione saranno espulsi dal ciclo produttivo altri 66 operai. I sindacati, preoccupati hanno chiesto subito un vertice.

Il viceprefetto Vetrano commissario a Fiuggi. Sarà il dottor Francesco Vetrano, viceprefetto Vicario di Frosinone, il commissario straordinario al Comune di Fiuggi dopo le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali.

Operai contro l’accordo, l’ex CRDM scomparirà? Bocciate le richieste della società che vuole rilevare l’azienda all’asta fallimentare.

