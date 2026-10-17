Le Prime Pagine dei giornali di sabato 17 ottobre 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 17 ottobre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 17 ottobre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SANT’IGNAZIO DI ANTIOCHIA, VESCOVO, MARTIRE A ROMA. Terzo vescovo di Antiochia in Siria, Ignazio, di origini pagane e convertito in tarda età, viene condannato durante le persecuzioni dell’imperatore Traiano. Dopo un lungo viaggio testimoniato da sette mirabili lettere, giunge a Roma dove subisce il martirio al Colosseo. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDì 17 OTTOBRE 2006

Multipiano, c’è l’intesa con i privati. Passa in Giunta la nuova proposta della Frosinone Multiservizi per completare lo scheletro di viale Mazzini. La spa gestirà 133 posti auto nel parcheggio, 175 all’ascensore, 294 in centro.

Colpo alla Popolare: bottino 4 mila euro. Due banditi, armati di taglierino e a volto coperto, immobilizzano venti clienti. Presa di mira la filiale di Casamari. I carabinieri sospettano che i rapinatori siano gli stessi delle Poste a Colleberardi.

Arpino, laurea in lettere classiche. Nella città di Cicerone arriva l’Università, sarà ospitata nel castello Ladislao. Intesa tra Comune e ateneo di Cassino. Il sindaco: «Partirà tra due anni. E poi sogno un Certamen per laureandi».

Cartellini in agguato, il Frosinone rischia grosso. Oggi squalificato di nuovo Cannarsa. Il tecnico in apprensione per Fialdini: si attende il responso dell’ecografia. Quattro espulsioni e ventuno ammonizioni in sei partite. Iaconi: «Troppe ingenuità».

LE PRIME PAGINE DI SABATO 17 OTTOBRE 2026

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