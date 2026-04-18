Le Prime Pagine dei giornali di sabato 18 aprile 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 18 aprile 2026.

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 18 aprile 2026.

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IL SANTO DEL GIORNO

San Galdino, arcivescovo di Milano e cardinale. Nel 1162 Galdino assiste alla distruzione della sua Milano ad opera di Federico I Barbarossa e si schiera con Alessandro III contro l’antipapa Vittore VI. Creato quindi cardinale e diventato arcivescovo della città, si adopera per ricostruirla fisicamente e spiritualmente fino alla morte, nel 1176. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDI 18 APRILE 1996

Un pallone sulla bara di Davide. Trevi nel Lazio. La tragedia del bambino di nove anni annegato martedì in una piscina abusiva e non custodita. Gli amici hanno scritto pensierini su biglietti lasciati sul banco di scuola. Intanto i carabinieri hanno consegnato al magistrato il rapporto sulla disgrazia.

I risultati elettorali in tempo reale su schermo gigante. Elezioni politiche 1996, il piano della prefettura di Frosinone.

Pozzo d’oro, indagata l’ex giunta di Ceccano. Per Francesco Ciotoli e quattro ex settori si ipotizza il reato di abuso. Secondo l’ex DC, che sollevò il caso, i lavori per la captazione di acqua furono pagati ad un prezzo esagerato.

Spaccio di droga, in manette una ricercata. Maxi operazione della polizia, denunciati 20 albanesi con documenti falsi.

Le idee per un vero rilancio. Occupazione e industria, le proposte di Magliocchetti, Rossi, Villa, Munno e Mancuso. Verso le elezioni politiche del 21 aprile, la parola ai candidati nel collegio al senatoriale di Cassino a pochi giorni dal voto. I concorrenti illustrano i programmi per non sprecare l’occasione del Giubileo che potrebbe portare notevoli flussi turistici in Ciociaria creando lavoro.

Ponte sul Sacco, via libera della Regione. Ora è ufficiale: Ceccano avrà tra breve un secondo ponte sul fiume Sacco. La conferma viene dall’assessore regionale ai Trasporti e Lavori Pubblici Michele Meta.

È morta l’attrice Eva Dilian, a lanciarla fu Vittorio De Sica. È morta la notte scorsa all’età di 71 anni nella sua casa di Ceprano per una crisi cardiaca.

LE PRIME PAGINE DI SABATO 18 APRILE 2026

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