Le Prime Pagine dei giornali di sabato 18 gennaio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Prisca, fondatrice della chiesa omonima sull’Aventino. Secondo un’antica tradizione sarebbe stata battezzata all’età di tredici anni da S. Pietro e, come dice il suo nome romano, sarebbe stata la “prima” donna in Occidente a testimoniare col martirio la sua fede in Cristo. La protomartire romana sarebbe stata decapitata verso la metà del primo secolo. (Leggi)

I TITOLI DI MERCOLEDI’ 18 GENNAIO 1995

Sesso a scuola, poco e male. Educazione sessuale sì, ma solo a discrezione degli insegnanti. I risultati di un’inchiesta condotta su 1185 docenti di 44 istituti della provincia di Frosinone. Quasi sempre sono gli alunni che chiedono informazioni. Unico dato positivo: per numero di corsi la Ciociaria è seconda solo a Roma.

Giungla del gas, il Comune di Frosinone ricomincia da zero. Rivisto il rapporto con Italcogim. L’assessore Michele Marini avanza cinque richieste alla società per sapere dove arriva la rete del metano e per offrire garanzie ai cittadini.

Marito denuncia medico galante. “Effusioni e carezze anche davanti a mia figlia di tre anni”. Del caso si stanno occupando i carabinieri. Intanto il denunciante, che è separato dalla moglie, chiede che la piccola sia affidata a lui.

In aula le immagini del delitto. Proiettato il video del prete e della domestica massacrati a Roccasecca. Prima udienza in Corte d’assise a Cassino per i fratelli Guido e Vincenzo Teoli, accusati del duplice omicidio. Schermaglie tra gli avvocati dei due giovani imputati e quelli di Libera Evangelista, la perpetua uccisa. La ricostruzione del pubblico ministero.

Usure e truffe per centinaia di milioni. In sei a giudizio: raggirarono 10 commercianti del Nord Ciociaria.

Rinviato il processo. Contro una ditta che effettuò lavori per conto Sip a Ferentino: un cantiere mal segnalato che provocò la morte di un giovane.

