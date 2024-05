Le Prime Pagine dei giornali di sabato 18 maggio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 18 maggio 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Giovanni I, papa e martire. Toscano di origini, Giovanni I è Papa dal 523 al 526 e deve combattere contro l’eresia dell’arianesimo. Per ricucire lo strappo l’ariano re dei Goti Teodorico lo invia a Costantinopoli, ma al suo ritorno lo fa imprigionare a Ravenna, dove muore. È martire dalla Chiesa latina. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 18 MAGGIO 1994

Farmacisti a giudizio. Scandalo “Cofac”. Udienza preliminare fissata per il 20 giugno. L’inchiesta scaturì da accertamenti eseguiti dalle Fiamme gialle. In quindici accusati di frode fiscale con scambio di fatture. Secondo l’accusa, ci sarebbe stato un accordo tra colleghi per favorire le attività con maggiori introiti e per coprire la vendita di medicinali al clienti avvenuta senza rilasciare lo scontrino fiscale.

PONTECORVO / Accertato, soda caustica in quella Ferrarelle, Italaquae spiega e accusa. Indagini per la donna ustionata. Il laboratorio del Presidio della Usl del capoluogo ha stabilito che il contenuto della bottiglia che ha bruciato la gola di Costanza era nocivo, ma l’acqua era naturale e non minerale.

Gelli: «I miei amici ciociari». Ricordi, aneddoti e rivelazioni del Gran Maestro coinvolto nell’indagine condotta dalla Digos frusinate. Inchiesta sul denaro sporco, intervista all’ex Venerabile della P2. «Quindici giorni fa a Roma ho incontrato l’ex sindaco Spaziani, so che il mio ex medico Lunghi è diventato primo cittadino».

CASSINO / Tedeschi e inglesi, cerimonie insieme. Proseguono le manifestazioni per il cinquantenario. Domani arriveranno il presidente della Polonia Walesa ed il cardinale Glemp accompagnati da circa seimila persone.

