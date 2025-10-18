Le Prime Pagine dei giornali di sabato 18 ottobre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 18 ottobre 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Luca, evangelista. San Luca è, dei Santi Evangelisti, il più fine descrittore delle psicologie, e deve probabilmente la sua fama di Santo pittore proprio a questa caratteristica. La sua festa cade il 18 ottobre. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDI 18 OTTOBRE 1995

Picchia la mamma, arrestato. Alatri. Carlo, 33 anni, disoccupato e padre di tre bambini, è stato denunciato dalla madre esasperata. Da mesi le storceva soldi, l’ultima aggressione con un piccone. Il giovane in passato aveva avuto problemi con la droga, ma era uscito dal giro. Faticava a trovare un’occupazione.

Aperta un’inchiesta sulle opere pubbliche per 30 miliardi. Acquisiti i documenti in Provincia. Le indagini riguardano l’affidamento dei progetti alla Italeco.

Bigamo per un folle amore, denunciato. Nella fretta di riprendere moglie, falsifica i documenti e dichiara di non essersi sposato.

Collepardi: troppe mani sull’appalto miliardario. Prosegue l’inchiesta della procura.

Un miliardo mai incassato. Cassino. Negli uffici dell’Urbanistica giacciono inevase ben 4500 domande per i condoni del 1986 e 1994. Comune vicino al crack ma non riscuote i soldi delle sanatorie edilizie. Il lavoro dei tecnici comunali procede a rilento, ma l’assessore Claudio Persichino è ottimista: “Finiremo nel giro di un anno“.

Arancia meccanica a Ferentino: in quattro dal giudice. Seminavano terrore in città. Sono accusati di lesioni, furti danneggiamenti e ricettazione.

Aziende in crisi, manca l’acqua. Castrocielo. Pesanti accuse al Consorzio degli Aurunci che ha lasciato a secco le industrie. Il sindaco Filippo Materiale intanto propone una soluzione di emergenza: “Apriremo i pozzi”.

Arriva l’Uomo I in ospedale, troverai un amico. Ecco il progetto per migliorare i rapporti tra i cittadini e l’ospedale di Frosinone.

I Popolari: “è l’ora di rilanciare la città“. Cassino. Confronto a tutto campo.

