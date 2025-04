Le Prime Pagine dei giornali di sabato 19 aprile 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 19 aprile 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Leone IX, papa. Originario dell’Alsazia, regione a lungo contesa tra Francia e Germania, Leone IX, al secolo Brunone di Dagsburg, arriva a Roma dopo anni di episcopato a Toul. Da Papa combatte contro la simonia e scomunica Michele Cerulario, innescando così lo Scisma d’Oriente. (Leggi).

I TITOLI DI MERCOLEDÌ 19 APRILE 1995

Scoperta l’armeria della gang. In carcere è finito Roberto Iosca di 31 anni: sarebbe stato l’uomo di fiducia in territorio pontino. Arrestato il 18º rapinatore della banda dei blindati. Si è saputo che a gennaio, quando in cella finirono Giuliano Antonucci e i suoi uomini, fu evitato l’assalto a un furgone che portava 10 miliardi.

Inchiesta a Valverde, gli arresti rimangono validi. Respinti i ricorsi dal tribunale. Il pubblico ministero Adolfo Coletta avrebbe presentato istanza di fallimento contro il consorzio caseario sommerso da debiti per oltre 10 miliardi.

Racket dei manifesti, Paris nega. I politici si fidavano di me: da anni faccio questo lavoro. “Se qualcuno dei miei ha violato la legge se la prendessero con loro”.

Castro, allarme Ambiente. Esposto in caserma sui lavori per l’alta velocità. Chiesti ad l’Iricav chiarimenti su cave e discariche che intendono realizzare in zona. Il sindaco Merfi denuncia episodi di intimidazione.

Cantieri infiniti, Alleanza Nazionale accusa. Ceccano. Il restauro della sede comunale nel mirino di Gizzi. Palazzo Antonelli interessato agli interventi dal 1988. L’esponente dell’opposizione muove critiche. La replica del sindaco Maurizio Cerroni.

