Le Prime Pagine dei giornali di sabato 19 luglio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Simmaco, papa. Le minacce del re ostrogoto Teodorico e l’opposizione dell’antipapa Lorenzo, le sfide che deve affrontare Simmaco quando viene eletto Papa nel 498. Trova però il tempo di riscattare e liberare gli schiavi. Gli viene attribuita la costruzione del primo palazzo vaticano.

I TITOLI DI MERCOLEDI’ 19 LUGLIO 1995

Il giallo del piccolo cadavere. A Sgurgola i carabinieri hanno controllato gli ospedali vicini e sentito alcune ostetriche. Vane le ricerche del neonato gettato nella discarica e scomparso. Viene intanto ribadita la piena attendibilità dell’anziana donna che ha visto un uomo gettare il corpicino tra i rifiuti e fuggire.

“Troppe chiacchiere sull’interporto, si cambia musica“. Interviento di Gino Annunziata.

“Toglietemi dalla strada“. Un giovane albanese chiede aiuto alla polizia e si fa rimpatriare. Intanto la questura mette a segno il primo successo nella lotta alla dilagante prostituzione: arrestato un protettore straniero.

Il Comune non trova i proprietari di uno stabile diroccato da demolire. I nomi li hanno scovati tra le montagne di carte dell’archivio del catasto, ma di loro non c’è traccia. Neppure per l’ufficio anagrafe di Frosinone esistono. I proprietari del rudere di via Bruno Carloni ora però dovranno farsi vivi.

Usura, “pochi denunciano“. Intervista a Orazio Savia. Sottolineate anche le difficoltà della giustizia per carenza di uomini e mezzi. Il procuratore della Repubblica sulla criminalità nel Cassinate. Al 30 giugno scorso restavano da concludere 609 indagini giudiziarie, lo scorso anno aperte 45 inchieste al giorno.

Crisi in comune, PSI e popolari frenano. Vertice di maggioranza a Cassino.

Veleni gettati nel fiume. Ad Isoletta d’Arce i carabinieri setacciano l’area della Sigicar. Ieri sommozzatori ed elicotteri hanno perlustrato la zona scoprendo un canale di liquami che dalla fabbrica arriva al Liri.

L’imprenditore è libero di chiudere un’azienda. Respinto il ricorso degli operai della Recoaro. Il pretore del lavoro di Pontecorvo Massimo Lisi ha rigettato il ricorso presentato dai 54 dipendenti della Recoaro di Castrocielo, i quali chiedevano la sospensione della procedura di mobilità che li aveva interessati.

