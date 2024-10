Le Prime Pagine dei giornali di sabato 19 ottobre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 19 ottobre 2024

San Paolo della Croce, sacerdote, fondatore dei Passionisti. Nato in una famiglia nobile decaduta, Paolo Francesco non si accontenta di fare il commerciante come il padre. Prima vuole combattere i Turchi, poi diventa eremita e nel 1725 fonda una nuova Congregazione, che adora la Croce e medita la Passione di Cristo come supremo atto d’amore: i Passionisti. (Leggi).

I TITOLI DI MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE 1994

Affari sporchi a pranzo. Chiesto il rinvio a giudizio per sei ex big della politica. L’inchiesta sulle tangenti al Comune di Frosinone. Sotto accusa l’incontro in un ristorante a Terracina. L’ipotesi di reato per tutti è associazione per delinquere. Coinvolti Marsinano, Paliotta, Melita, Cocchi e Sanna.

Arrestato il 15mo membro della gang che vendeva auto rubate. Alatri. Si tratta di un mobiliere. L’uomo fermato all’aeroporto di Fiumicino tornava dalla Romania, che aveva raggiunto con una vettura trafugata a Roma, insieme alla moglie con la quale aveva festeggiato i 25 anni di matrimonio.

Sora. La Regione promuove l’ospedale. Nel piano approvato ieri dalla giunta il nosocomio è stato scelto, assieme a Cassino, come sede di dea di primo livello.

Rottura a Cassino tra Sindaco e PdS. È durato 15 mesi il connubio tra la lista civica di Giuseppe Golini Petrarcone ed il Partito Democratico della Sinistra al Comune di Cassino. Poi ieri all’improvviso l’annuncio della rottura. Entrambi a giugno dell’anno scorso avevano spazzato via quarant’anni di gestione democristiana.

Nascosto il tunnel dei morti. Doveva servire per trasferire i cadaveri, l’opera errata fu ricoperta. Cassino. Gli ispettori regionali alla sanità scoprono un’altra perla all’ospedale Gemma de Bosis. Sprecati 500 milioni di lire, ora la Cisnal chiede alla magistratura di aprire un’inchiesta su progettisti e direttore dei lavori.

A novembre si decide sulle istanze di fallimento contro Italfin 80. Fiuggi. Ciarrapico nel mirino. Il Comune, l’Inps e 200 ex dipendenti rivendicano 44 miliardi di lire in tutto. Nei prossimi giorni le memorie.

Lavori a rilento, esplode la polemica. Ceprano. Proteste per il cantiere del sottopassaggio della A1. Il sindaco Renato Russo: “Sto sollecitando da tempo invano la società autostrade per completare al più presto l’opera”.

Export, brusca frenata nel 94 per i prodotti della Ciociaria. I dati relativi al primo trimestre del 1994 indicano un surplus di soli 184 miliardi di lire rispetto ai 250 dell’anno precedente.

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 19 ottobre 2024.