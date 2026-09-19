Le Prime Pagine dei giornali di 19 settembre 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 19 settembre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 19 settembre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SAN GENNARO, VESCOVO DI BENEVENTO E MARTIRE. Patrono di Napoli, San Gennaro è vescovo di Benevento, martire per la fede nel 305 per il riacuirsi delle persecuzioni con Diocleziano. La devozione, viva già nel V secolo, riconosce come miracolo la liquefazione del sangue del Santo che avviene tre volte l’anno: a maggio, settembre e dicembre. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDI 19 SETTEMBRE 2006

Debiti, sfondato il tetto dei 10 milioni. L’Udeur attacca il sindaco: «Il 70% li ha prodotti la sua amministrazione». Cassino/Iannetta e Picano: «Scittarelli mentiva quando dichiarava che le somme fuori bilancio erano state maturate prima di lui».

Multipiano e ascensore, il sindaco rilancia. Nuova proposta di Marzi per la gestione unitaria dei due impianti, ma i privati nicchiano. Frosinone/Abbandonato invece il progetto di affidare anche la riscossione dei proventi delle strisce blu per le divisioni nella maggioranza.

Danni maltempo, sos degli agricoltori ciociari. La Coldiretti: «Rinviata la vendemmia e gravi conseguenze per le colture locali». Dalla terra del Cesanese, però, si lanciano segnali di ottimismo: «Se ritorna il sole riusciremo a produrre un vino di alta qualità».

Acori: «Guai a sottovalutare il Frosinone». La partita di questa sera, ore 20,30 in Romagna, vista dal tecnico del Rimini. Calcio, serie B/L’allenatore ciociaro chiede alla squadra maggiore compattezza e più sacrificio in campo.

LE PRIME PAGINE DI SABATO 19 SETTEMBRE 2026

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