Le Prime Pagine dei giornali di sabato 2 agosto 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Eusebio, vescovo di Vercelli. E’ originario della Sardegna il primo vescovo di Vercelli, Eusebio, nominato nel 345. Qui il più grande sostenitore del Credo di Nicea si attira l’ostilità degli ariani, tra cui l’imperatore Costanzo che nel 355 lo esilia in Cappadocia. Tornato a Vercelli 7 anni dopo, riprende l’evangelizzazione. (Leggi)

I TITOLI DI MERCOLEDI’ 2 AGOSTO 1995

La mamma prega e si dispera. Dramma della follia a Ferentino. Antonietta Ludovici è convinta che la sua Isabella sia ancora viva. Ricoverata dopo avere vegliato per sette giorni la figlia morta. Eseguita ieri l’autopsia sul corpo della ragazza malata di diabete. I carabinieri hanno interrogato decine di parenti e vicini di casa.

Lite tra agricoltori, pensionato ferito da una confinante. A Boville Ernica due casi in quattro giorni.

E’ morto il senatore D’Agostini. Andreottiano di ferro e leader della DC negli anni 70. ffetto da due anni da una malattia grave al fegato si è spento ieri alle quattro all’età di 68 anni presso l’ospedale di Frosinone.

Assunzioni contro gli sprechi. La Cgil propone a Comuni e Provincia un piano per contenere la disoccupazione dilagante. Progetti per recuperare l’evasione tributaria e offrire più servizi. L’Amministrazione provinciale utilizzerà 200 cassintegrati per la manutenzione delle scuole. Vertice su formazione e lavoro.

Rifiuti sul confine, Ceccano e Arnara scendono in guerra. Comuni in lite per una discarica. Pericolo di inquinamento: raffica di esposti Procura, Prefettura, Usl, e Provincia.

“A casa vecchi e bambini“ Ad Alatri rientra l’allarme ozono ma gli esperti invitano alla prudenza. Ora il sindaco ha chiesto nuovi controlli all’azienda Usl.



