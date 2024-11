Le Prime Pagine dei giornali di sabato 2 novembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 2 novembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Commemorazione di tutti i fedeli defunti. Il destino finale dell’uomo non è dissolversi nella polvere, ma l’eterna visione di Dio: per raggiungerla bisogna passare attraverso il buio della morte. Ecco perché commemoriamo i defunti: ci stingiamo a loro nella preghiera per raggiungerli in cielo nella gloria di Dio. (Leggi).

I TITOLI DI MERCOLEDI’ 2 NOVEMBRE 1994

Polizia a caccia del tesoro. Tre arresti per un colossale giro di banconote e titoli falsificati. Da una truffa all’ex sindaco Marsinano gli investigatori stanno scoprendo una centrale di falsari.

Sorprese autunnali, torna in Ciociaria l’emergenza idrica. Ridotta l’acqua in 17 comuni. La Regione Lazio ha allertato i sindaci, tra cui quelli di Frosinone e Alatri. Il motivo della magra: la siccità accumulata nel periodo estivo.

Interrogati ufficiali ed avieri. L’inchiesta sui marescialli infedeli responsabili del servizio mensa all’aeroporto di Frosinone. La Guardia di Finanza sta ultimando gli accertamenti sui costi di tutte le feste organizzate al Moscardini e gestite da tre sottufficiali indagati.

Il maratoneta non si arrende. Ha perduto entrambe le gambe ma non rinuncerà allo sport. Intervista a Fabrizio Bove, ancora ricoverato in ospedale ad un mese dall’incidente. “Il mio solo pensiero e di tornare a camminare e rifarmi una vita normale. Voglio andare avanti avanti”. La solidarietà degli atleti di Sora.

Economia e commercio, bloccati i lavori per la realizzazione della nuova facoltà. Cassino. Operai in sciopero. Domani nuovo incontro tra sindacato e impresa edile. La Uil chiede un’ispezione urgente nel cantiere per indagare su presunte irregolarità.

“Fiuggi abbia roulette e tavolo verde”. La proposta di legge del parlamentare Mastrangeli di Forza Italia per istituire il primo casinò del Lazio. Crescono le adesioni attorno al progetto che rilancerebbe il turismo della città termale. Il presidente degli albergatori coinvolge il Comune.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 2 novembre 2024.