Le Prime Pagine dei giornali di sabato 20 dicembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 20 dicembre 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Filogonio, vescovo di Antiochia. Avvocato siriano, era un grande oratore, molto stimato per la sua saggezza ed equità. Sposato, aveva una figlia. Viene eletto vescovo di Antiochia nel 314. Promuove la lotta contro l’arianesimo, eresia che negava la divinità di Gesù. E’ morto in prigione nel 324, coraggioso testimone della fede. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDI’ 20 DICEMBRE 1995

Diciannove anni a Daniele. Dopo cinque ore la Corte emette il verdetto per il delitto del Sacro Cuore. I giudici hanno escluso sia la provocazione che la legittima difesa su cui aveva puntato il suo avvocato. Inflitta invece 500.000 lire di multa per rissa a Dino Ferri, fratello di Giordano, ucciso da una coltellata dall’imputato nel novembre del 94.

Governo del sindaco. L’ultima parola è de consiglieri indecisi. Centrodestra in frantumi.

Sgominata gang dello spaccio. Quattro in manette tra cui un’impiegata del Comune capoluogo. Operazione antidroga.

Exodus raddoppia, va a Cervaro. L’annuncio di Don Mazzi durante i festeggiamenti a Cassino. Il sacerdote deciso a portare avanti il suo progetto, malgrado l’opposizione del Comune e di molti cittadini. Pieno sostegno al Prete è stato dato da Rita Cozzi, madre di cinque figli che ha invitato i genitori a fare il proprio dovere ed a non porre ostacoli.

Acquedotto inquinato: provocò epidemia, condannati i dirigenti. A Castrocielo Aurunci nel mirino. Il batterio è sfuggito al controllo dei tecnici. Nell’estate del 1992 si è propagato nelle campagne di Castrocielo contaminando l’acqua ed infettando 16 persone provocando un’epidemia di salmonella.

Segreteria del partito popolare, Picano rinuncia. “Non ho nessuna intenzione di fare il segretario provinciale del partito popolare“, ha detto l’ex senatore Angelo Picano intervenendo alla seconda assemblea programmata dal partito popolare a Cassino dopo quella di Alatri in vista del congresso provinciale.

Spacciavano eroina, arrestati. A Vallecorsa e Isola del Liri. Un giovane di 24 anni in overdose salvato per un soffio e poi denunciato.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI SABATO 20 DICEMBRE 2025

