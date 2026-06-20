Le Prime Pagine dei giornali di sabato 20 giugno 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 20 giugno 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 20 giugno 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

S. Silverio, Papa e martire. Nativo di Frosinone, Silverio, eletto nel 536, è Papa per circa un anno e mezzo. Coinvolto nella guerra tra Bizantini e Goti per il possesso della penisola italica, lotta strenuamente contro le eresie monofisite. Per ordine dell’imperatrice Teodora viene esiliato sull’isola di Ponza, dove muore.

I TITOLI DI GIOVEDI’ 20 GIUGNO 1996

Imposte, 27 miliardi in meno. In calo secondo il Ministero delle Finanze il gettito di Irpef e Irpeg. La Ciociaria maglia nera tra le province italiane nel 1995 perché farà registrare una diminuzione dei versamenti. Gli esperti del ministro Vincenzo Visco in base a particolari calcoli previsionali già sanno che quest’anno nelle casse pubbliche entreranno solo 193 miliardi.

Case, soldi a rischio: la maggioranza litiga ma non decide. Al Comune di Frosinone Consiglio senza numero legale. Entro il 30 giugno bisognerà assegnare le aree allo IACP e alle cooperative per non perdere 30 miliardi.

Nicola non perderà i suoi genitori. Il tribunale dei minori dice no all’adozione del bambino di bambino chiesta dal pubblico ministero. La vicenda ha mobilitato tutto il paese: era esplosa dopo la denuncia di un assistente sociale di Ceprano.

Per un pugno di terra ferisce a fucilate il vicino e poi si uccide. È accaduto a Labaro. Entrambi i protagonisti sono di Pontecorvo dove vivono i familiari i parenti e gli amici.

Si rompe l’unità degli agricoltori. Salvataggio del Came e nuovo prezzo del latte, due vertenze ora a rischio. Gravi ripercussioni dopo il colpo di mano che ha portato alle elezione di Angelo Prospero al vertice della Conca di Sora. I commenti di Baldassarre e Galetto: “L’ingerenza dei partiti sta minando gli interessi delle aziende ed è la prima volta che accade“.

Patto per lo sviluppo, l’assessore bacchetta sindacati e industriali. Dopo le accuse sui ritardi, Oreste Della Posta: “Ognuno deve fare la sua parte. Ora siete troppo divisi“.

A giudizio ex sindaco e giunta. Sospetti sull’appalto per l’ampliamento del cimitero di Ferentino. Le accuse: abuso e falso.

Salta il vertice, più vicina alla crisi in Comune di Ceccano. Alla riunione per ricucire lo strappo presenti solo PDS e Rifondazione.

LE PRIME PAGINE DI SABATO 20 GIUGNO 2026