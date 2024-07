Le Prime Pagine dei giornali di sabato 20 luglio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 20 luglio 2024

Sant’Apollinare, vescovo di Ravenna e martire. Primo a esercitare il ministero episcopale nella città imperiale di Ravenna per diretto volere dell’apostolo Pietro di cui era il pupillo, Apollinare la amministra per quasi 30 anni, portando avanti un’intensa opera evangelizzatrice in tutta la regione che gli vale infine il martirio. (Leggi qui).

Sant’Elia, profeta. “Il Signore è il mio Dio”: questo significa il nome Elia. Profeta del IX secolo a.C., vive in Israele consacrando la sua vita a suscitare nel popolo il riconoscimento del Signore come unico Dio, senza lasciarsi ingannare dall’idolatria. Energico e intransigente, scompare intorno all’805 a.C. (Leggi qui).

Voleva uccidere il fratello. Un 58enne di Alatri acquista l’arma per vendicarsi, ma viene bloccato dai carabinieri. Tra i due litigi per una società: la tragedia evitata dai familiari che hanno dato l’allarme.

«Piloni e ascensore, i lavori dopo l’estate». L’assessore Magliocchetti: «Per lo sviluppo del centro storico vogliamo puntare sull’università». «Movida, insieme al divertimento va tutelata anche la quiete dei residenti».

Bambino morto«Non sono emerse patologie pregresse». I primi riscontri dell’autopsia eseguita ieri al “Gemelli” di Roma sul piccolo di 10 anni, positivo al Covid, deceduto allo “Spaziani.

Organetti rubati durante il battesimo. Il furto domenica scorsa mentre era in corso un banchetto in un locale del Cassinate, valore degli strumenti 4 mila euro. L’appello della vittima ai ladri: «Ad uno ero molto affezionato, me lo hanno regalato i miei genitori quando avevo 10 anni».

Preparazione a Fiuggi, ultimi ritocchi. Il raduno fino al 28 luglio, poi il ritorno al lavoro tradizionale in vista della Coppa Italia e dell’esordio con il Modena. Mercato, serve un portiere.

