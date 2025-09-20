Le Prime Pagine dei giornali di sabato 20 settembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 20 settembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 20 settembre 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Santi Andrea Kim Taegon, sacerdote, e Paolo Chong e compagni, martiri coreani. Il sacerdote Andrea Kim Taegon e il catechista laico Paolo Chong sono tra i 103 martiri della Chiesa coreana canonizzati da Giovanni Paolo II nel 1984 a Seul: tra loro, tre vescovi e sette sacerdoti; 10 gli stranieri. Altri 124, invece, sono stati beatificati da Papa Francesco nel 2014. (Leggi Tutto).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDì 20 SETTEMBRE 1995

I giudici sfidano gli avvocati. Cassino. Dopo otto mesi di astensione dei legali dalle cause, Giustizia allo sbando ed i magistrati reagiscono. Presidente del Tribunale riprende le udienze, malgrado gli scioperi. Da venerdì riaprono le aule giudiziarie per i processi civili ed i difensori dovranno giustificare le loro assenze dai dibattimenti.

Reparto dialisi mai trasferito, il primario accusa. Più di 1 miliardo inutilizzato. Immobilismo della Usl. Mancano anche tecnici ed infermieri.

Vacanza killer, chiuso l’albergo. Alatri. Stazionarie le condizioni degli otto anziani colpiti dal morbo del legionario.

“Poteva essere una strage“. Sei ore di lavoro mentre i 4500 abitanti del paese erano stati allontanati dalle loro case fino all’alba. Gli artificieri disinnescano la bomba nella piazza di San Giovanni Incarico. Nell’ordigno trovati 100 kg di tritolo pronti ad esplodere se qualcuno avesse con forza agito sulla spoletta.

Alta velocità, vertice dei sindaci da Badaloni. Per gli espropri ed il tracciato. All’incontro di oggi alla Regione ci sarà anche Iricav.

Gianluca, mancato omicida. Pontecorvo. Accoltellò il rivale in amore, affidato ai servizi sociali.

