Le Prime Pagine dei giornali di sabato 21 dicembre 2024

San Pietro Canisio, sacerdote gesuita e dottore della Chiesa. Primo gesuita olandese, San Pietro Canisio, vissuto nel XVI secolo, è venerato come secondo Apostolo della Germania dopo san Bonifacio. Fecondo scrittore, è stato uno degli artefici del rinnovamento spirituale della Chiesa cattolica promosso dal Concilio di Trento. (Leggi)

I TITOLI DI GIOVEDI’ 21 DICEMBRE 2023

Partita da sogno, tifosi in festa. I racconti di chi c’era al “Maradona”: “Al 3-0 sembrava un film, mai visto un match così”. I supporter hanno atteso il rientro della squadra, festeggiata allo “Stirpe” tra cori e fumogeni.

Padre e figlio in carcere per l’omicidio di Thomas, chieste nuove motivazioni. La Cassazione rinvia tutto al Riesame per una pronuncia più approfondita. La famiglia della vittima: “Sono loro i colpevoli come ha dimostrato la Procura”.

Raggiro in chat a un imprenditore, ventenne nei guai. La giovane si è finta povera, ha inviato le sue foto ad un 40enne. Ora dovrà difendersi dalle accuse di truffa e procurato allarme.

Bimbi maltrattati, scontro sui video. Le contestazioni a due maestre che nel 2018 insegnavano al plesso di via Zamosch in una classe di alunni dai 3 ai 5 anni. Immagini mostrate in aula tramite un pc portatile. Una mamma: “Nell’asilo c’erano componenti non consoni”.

Internati nei campi nazisti, ultimi giorni per il risarcimento. Gli eredi di chi ha patito le sofferenze tra il 1939 e il 1945 potranno presentare domanda giudiziale entro il 31 dicembre

Frosinone, talenti e sogni di coppa. Giallazzurri scrivono un’altra pagina di storia e si preparano per la sfida interna di campionato con la Juventus, un’altra big. Nella notte del “Maradona” spiccano il giovane Lusuardi e Barrenechea. DiFra sull’argentino: “È il vero regista del calcio”.

