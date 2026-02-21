Le Prime Pagine dei giornali di sabato 21 febbraio 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio

*

*

IL SANTO DEL GIORNO



San Pier Damiani, Vescovo di Ostia e Cardinale, Dottore della Chiesa, Camaldolese. San Pier Damiani è tra i Santi che incontriamo nel Paradiso dantesco. Santo riformatore e dottore della Chiesa, combatté la simonia e la corruzione dilaganti nel clero del suo tempo. La sua festa cade il 21 febbraio. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDì 21 FEBBRAIO 1996

Tasse sui rifiuti, la stangata. Il Comune di Frosinone acquisterà un palazzo da 8 miliardi per i suoi uffici. Rivoluzione del neo assessore alle finanze Sandro Silenzi che lunedì presenterà il Bilancio di quest’anno. Non aumenteranno l’Ici né le altre imposte comunali. Previsti incassi per 5 miliardi di lire dal condono edilizio.

Estorceva al padre i soldi per drogarsi. Giovane condannato. Alatri, 22 mesi di pena.

Violentò la figlia, condanna a cinque anni. Ferentino. Imputato un uomo che per tre anni ha abusato della sua bambina. Inutile il tentativo della ragazzina di ritrattare tutte le accuse.

Rapinarono la Popolare del Cassinate. Arrestati due napoletani, si cerca il basista. San Giorgio a Liri. Il colpo fruttò 160 milioni di lire.

Fiuggi, insieme contro la crisi. Positivo faccia a faccia tra Astif e San Pellegrino per rilanciare le vendite. A Milano per otto ore esaminato il problema dei 50 milioni di bottiglie giacenti nei magazzini. Il presidente dell’azienda speciale ha chiesto il rispetto del contratto per quel che riguarda le promozioni e la pubblicità. Presto un nuovo incontro.

In aumento le morti per tumore e malattie cardiache. Le cause di decesso in Ciociaria.

Comunità montana, rapporto al giudice sul concorso segreto. A Lenola Carocci subentra a Polidori come consigliere di Castro.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI SABATO 21 FEBBRAIO 2026

