Le Prime Pagine dei giornali di sabato 21 giugno 2025

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 21 giugno 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Luigi Gonzaga, gesuita, patrono della gioventù cattolica. Nobile erede di un illustre marchesato, Luigi ben presto capisce che il Signore lo vuole da un’altra parte e rinuncia a ricchezze e mondanità preferendo la preghiera, la penitenza e il servizio nella vita che conduce tra i Gesuiti. Muore di peste a Roma nel 1591, “martire della carità”. (Leggi)

I TITOLI DI MERCOLEDI’ 21 GIUGNO 1995

Più case, ma meno acquisti. Analisi del mercato immobiliare in Ciociaria: costi, richieste, giro d’affari, tendenza, licenze edilizie. Aumentano le offerte di vendita ma i prezzi frenano le trattative. Cassino e Sora più care del capoluogo, dove in media siamo sui 1 milione e mezzo al metro quadrato. Crollo del mattone come investimento.

Polizia in allarme. Riprendono i lanci di sassi. Due episodi in pochi giorni. Intensificati i controlli sui ponti dell’autostrada e sui cavalcavia ferroviari. Lo scorso anno fermati e denunciati i tre ragazzi di Ceccano.

Violentato a 13 anni in nome di Satana. L’assurda storia di uno studente frusinate che con i genitori frequentava il mago di Barcellona. La polizia grazie ad appunti e foto rinvenuti durante la perquisizione nella villa del santone, punta ad individuare altre vittime ciociare.

Nuovo quartiere a Selva Polledrara. Maggioranza divisa, Alleanza nazionale dice no. Oggi approda in consiglio ala delibera che è stata già bocciata dalla commissione urbanistica. Polemica contro la cementificazione selvaggia.

Recoaro, sospetti di truffa. Secondo l’accusa la società, incassati i finanziamenti miliardari, avrebbe dovuto garantire lavoro fino al 1998. Gli operai, dopo la chiusura dell’azienda, ricorrono al pretore. Oggi la prima udienza. Le maestranze intanto d’accordo con Comune e Provincia sono pronte a imbottigliare l’acqua di Castrocielo.

Comune, approvata la pianta organica: previste 60 assunzioni. A Cassino umentato il personale. Il consiglio ha detto sì al rafforzamento degli uffici per riuscire a snellire le enorme mole di lavoro arretrato: 3800 condoni edilizi fermi.

Usl, farmacie senza siringhe. A Ceccano il caso di un operaio in difficoltà per curare la moglie. Da 10 giorni non si trovano più all’interno delle strutture ospedaliere speciali, strumenti per alimentare una madre affetta da grave malattia.

Ceprano, giunta bocciata sulle qualifiche comunali. Bloccato il tentativo della giunta di ridurre le qualifiche dei capi degli uffici comunali di Ceprano. Nel consiglio comunale di lunedì l’opposizione (Socialdemocratici, Polo delle Libertà ed Indipendenti) con l’apporto di tre consiglieri di maggioranza con un vero e proprio blitz ha ribaltato la posizione dell’amministrazione.

