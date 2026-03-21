Le Prime Pagine dei giornali di sabato 21 marzo 2026

A Fondi il campo largo dei progressisti sceglie il consulente informatico per la corsa a sindaco. Sarà sostenuto da Pd, M5S, Alleanza Verdi e Sinistra ma l’alleanza potrebbe abbracciare anche alcune liste civiche. I partiti convinti di aver scelto una figura che possa rappresentare un’alternativa credibile e dare voce a quanti sono in difficoltà. Intanto Giovanna Miele della Lega lancia un appello alle altre forze del centrodestra per ritrovare l’unità

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