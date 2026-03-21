Le Prime Pagine dei giornali di sabato 21 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio.
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Le Prime Pagine dei giornali di sabato 21 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio.
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IL SANTO DEL GIORNO
San Nicola di Flue, patrono della Svizzera. Sposato e padre di 10 figli, nel 1467, a 50 anni, Nicola corona il suo sogno di farsi eremita. Per il resto della vita vivrà in una grotta cibandosi solo dell’Eucaristia, ma servendo la pace della sua patria. Viene canonizzato da Pio XII che infatti lo proclama anche patrono della Svizzera. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDì 21 MARZO 2006
Terra nelle condotte: emergenza acqua. Dalle 11 di ieri mattina interrotto il flusso in 16 comuni: in crisi 150mila persone. L’Acea costretta a chiudere l’acquedotto di Posta Fibreno. Autobotti negli ospedali, solo oggi si decide per le scuole.
Granieri si dimette, cambio all’Urbanistica. Marzi: «Zona B e Piano Peep, meglio correggere il tiro subito». Niente ricorso contro il Tar. Decisione lampo del sindaco: il nuovo assessore è l’ingegnere Franco Di Vincenzo. «Settore bloccato, dobbiamo dare risposte».
Bettini: «Così esporteremo in Ciociaria il modello Roma». Il capolista Ds al Senato: creare sviluppo senza dimenticare gli ultimi.
G8, processo per un agente ciociaro. Il poliziotto della Penitenziaria accusato di violenze nella caserma Bolzaneto. L’imputato, di Monte San Giovanni, è stato riconosciuto in foto da un teste, un ragazzo arrestato.
Burrasca nel dopo partita: aggredito Morfù. Puccinelli del Perugia ha rotto il naso al giocatore canarino nel sottopassaggio.
LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI SABATO 21 MARZO 2026
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