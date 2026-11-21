[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 21 novembre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 21 novembre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

Beata Maria di Gesù Buon Pastore, fondatrice delle Suore della Sacra Famiglia di Nazaret. Figlia della Polonia nobiliare di fine ‘800, Francesca Siedliska ha la meglio sulla salute malferma e le mire del padre per un buon matrimonio e a 31 anni si consacra. Nel 1873 fonda le Suore della Sacra Famiglia di Nazareth, che lavorano per rinsaldare la fede in bambini, donne, migranti.

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDI’ 21 NOVEMBRE 1996

Made in Ciociaria, è giunta l’ora. Arrivano i rappresentanti di 30.000 ristoratori canadesi pronti a comprare. Nasce anche il consorzio dei prodotti tipici locali per valorizzarli con marchio DOC. Annunziata manda un ambasciatore da Fidel per aprire una cartiera a Cuba.

“Denunciai tre anni fa gli strozzini ma la giustizia dov’è?“ A Fiuggi ex gestore di night accusa. Ieri per la quarta volta il processo è stato rinviato. A giugno i reati saranno prescritti.

Video hard per un ricatto a luci rosse. Una ragazza di 25 anni costretta dall’ex amante a concedersi ai suoi amici. Indaga la squadra mobile di Frosinone.

Sanità, la Ciociaria può attendere. Nessun ospedale è pronto per i nuovi dipartimenti di emergenza. La Regione: “Non abbiamo dimenticato il basso lazio ma idea per partire, chiedono strutture che mancano“.

Scuola negata a Mirko. Il sindaco denuncia i professori al Ministro. Il caso a San Giovanni incarico. L’escluso è un disabile. Il rifiuto motivato con la maggiore età ma il Provveditore aveva detto sì.

I neo sindaci al lavoro. Ecco i programmi. Ad Aquino, Casalattico, Filettino e Trivigliano. Parlano i nuovi primi cittadini Grincia, Matassa, Pesci e Quadrana.

Allarme per i fiumi in piena. Il livello del Liri si è alzato di oltre 2 m, preoccupa il Sacco. Il maltempo in Ciociaria. Campagne allagate, alberi abbattuti e danni a capannoni industriali. Decine di interventi dei vigili del fuoco e della Protezione civile. Nel capoluogo il Cosa rischia di straripare di nuovo nella zona di De Matthaeis sotto il ponte.

Fiuggi, il turismo non è solo acqua. Presentato il piano di marketing per rilanciare la città.

LE PRIME PAGINE DI SABATO 21 NOVEMBRE 2026