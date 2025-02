Le Prime Pagine dei giornali di sabato 22 febbraio 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 22 febbraio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Massimiano di Ravenna, vescovo. Istriano di nascita, Massimiano fu nominato primo arcivescovo di Ravenna dall’imperatore Giustiniano, ma per dieci anni svolse anche la funzione di Primate d’Italia quando il Papa si assentava. A lui si devono capolavori come le chiese di San Michele e San Vitale e la sconfitta dell’arianesimo. (Leggi).

I TITOLI DI MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 1995

La banda degli incensurati. Cocaina ed hashish, 12 persone arrestate dai carabinieri. Scoperto un traffico di droga da Roma a Fiuggi e Alatri. Dopo 7 mesi di indagini è scattato il blitz. Sequestrato in una casa di Colleferro, mezzo chilo di fumo. Nella rete anche insospettabili Imprenditori e frequentatori di locali notturni.

Cartiera di Cassino, Rifondazione chiede controlli al Governo. Contestato l’uso dei fondi pubblici. Lo stabilimento fa parte del gruppo Annunziata. Il Direttore generale respinge le accuse e ribatte: “Abbiamo rispettato le normative vigenti”.

“Gli usurai ci strangolano”. Prime risposte dei commercianti al sondaggio della Confesercenti. Cassino. Su 490 questionari anonimi finora ne sono tornati 40. I dati saranno elaborati dall’università. I risultati dell’indagine saranno consegnati anche al pool di magistrati creato dalla Procura della Repubblica per seguire questo genere di reato.

Anziani e disabili, per l’assistenza arriva il tele soccorso. Ceccano. Appalto alla Coop. La cooperativa gestirà per 3 anni i servizi sociali per un miliardo e 620 milioni. Gli operatori gestiranno anche il centro diurno disabili.

Energia, la FIAT fa da sé. Una centrale turbogas alimenterà la fabbrica. Il sindaco di Piedimonte firmerà a giorni la concessione edilizia. La minoranza protesta e chiede che se ne discuta in Consiglio comunale.

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 22 febbraio 2025.