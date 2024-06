Le Prime Pagine dei giornali di sabato 22 giugno 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 22 giugno 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Tommaso Moro. Strenuo difensore della coscienza nei confronti del potere politico, Tommaso Moro muore nel 1535 per non aver appoggiato Enrico VIII come capo della Chiesa d’Inghilterra. Canonizzato nel 1935, è stato proclamato patrono dei governanti e dei politici da Giovanni Paolo II. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 22 GIUGNO 2004

Frosinone. Stadio e piano edilizio, verso l’approvazione. Maratona notturna e visita di Foglietta. Forza Italia contraria, i Verdi affondano: “Una speculazione voluta dai poteri forti“. Toni soft nel Consiglio comunale: il governatore Storace riapre alla maggioranza.

Margherita spaccata: Diana non si presenta. A Scalia il primo round. Duello in corso nella Margherita Primo round al presidente della provincia Francesco Scalia. Il suo avversario, il coordinatore provinciale dimissionario del Partito Lino Diana, non si è presentato al vertice convocato per discutere del dopo elezioni.

Dopo le elezioni. A Sant’Elia il nuovo esecutivo sarà scelto domani. Situazione di stallo a San Donato Valcomino.

Calcio, Serie C1 / Sora, mano tesa dal Comune. Si va verso un apposito consiglio per stabilire come aiutare la società. Forse tra due giorni l’assise straordinaria cui seguirà l’assemblea dei soci per la ricapitalizzazione del club. Enzo Di Stefano: “È il momento cruciale per dimostrare quanto la città sia vicina alla squadra“..

