Le Prime Pagine dei giornali di sabato 22 marzo 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Paolo, vescovo di Narbonne e martire. Verso la metà del III secolo le prime comunità cristiane sono disperse dalle persecuzioni di Decio. Paolo è uno dei sette vescovi inviati a predicare in Gallia. Si salva dal martirio che patiscono altri suoi compagni, fonda la Chiesa a Narbonne e ne diventa il primo vescovo attorno al 250. (Leggi).

I TITOLI DI MERCOLEDÌ 22 MARZO 1995

“L’Alta velocità? Un bluff“. Tagliate fuori le imprese locali, la provincia rivedrà gli accordi Iricav bandisce appalti da 151 miliardi per il tratto Roma-Napoli, le ditte ciociare non potranno rispondervi. Iucci: “Nel frusinate non esistono società in grado di partecipare a gare per importi così elevati“. Riccardi: “Ora la giunta provinciale rimetterà in discussione gli accordi presi sul treno veloce“.

I veti incrociati paralizzano le scelte del Polo. Acque agitate nel centrodestra. Cacciola di Alleanza Nazionale si scaglia contro le eventuali candidature di Lunghi a sindaco e Delli Colli alla Provincia. Pigliacelli declina l’invito dei Popolari.

Gioielleria rapinata, bottino: 400 milioni. Il colpo ieri sera poco prima della chiusura a Pignataro Interamna ai danni di Gioie. Irruzione di due banditi con il volto scoperto.

Sequestrate medicine scadute. Nuovo blitz dei carabinieri in ospedale: rinvenute 6000 confezioni scadute. Denunciate alla magistratura tre persone tra cui il responsabile della farmacia interna all’ospedale Umberto I.

Epidemia di maltese a Cassino. Venti persone ricoverate in ospedale, abbattute 50 pecore. All’origine del contagio una partita di ricotte prodotte dai pastori del Casertano e del Basso Lazio.

Arriva il metano, lavori interminabili e traffico nel caos. Veroli. Il gas entro la fine del 1996. Ma i cantieri hanno solo esasperato un problema che esiste da sempre, dovuto alla mancanza di una circonvallazione. I progetti dimenticati.

Rifiuti, chiuso impianto. Anagni, il nove dei carabinieri denuncia per truffa il titolare.

