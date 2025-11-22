[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 22 novembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 22 novembre 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Cecilia, vergine e martire, nel cimitero di Callisto. Storia e leggenda si intrecciano attorno alla figura di Santa Cecilia, vergine e martire, vissuta a Roma tra il II e il III secolo. E’ celebrata in tutto il mondo come patrona della musica, dei musicisti e dei cantanti. La Chiesa la ricorda il 22 novembre. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI I TITOLI DI MERCOLEDI’ 22 NOVEMBRE 1995

Delitto Avino, si indaga nel mondo dei gay. L’assassino, dopo aver ucciso, ha portato via tutti gli oggetti preziosi che l’avvocato aveva con sé. I carabinieri confermano: “E’ caduta la pista della camorra“. Il presidente degli avvocati: “Instancabile era la sua voglia di giustizia“.

Tecnici a giudizio per epidemia colposa di salmonellosi a Castrocielo. Al via il processo. Intera contrada colpita dal male per l’acqua inquinata dei pozzi.

Il soldato voleva uccidere. A Cassino l’accusa ne chiederà il processo per l’omicidio volontario di Renato Lena.

Via Medici e infermieri. Al Ferrari verrà chiuso il reparto di medicina e riconvertiti il pronto soccorso e tutti gli altri reparti. Ceprano, parte lo smantellamento dell’ospedale deciso dalla Usl. L’assessore regionale Cosentino ha ceduto alle insistenze e anziché chiudere la struttura ha accettato il suo parziale uso.

Il nuovo sindaco punta subito sul palacongressi. A Fiuggi commenti post-elettorali. Albergatori e commercianti chiedono che tutti operino in concordia.

A caccia degli inquinatori del Sacco. A Ceccano, dopo l’ennesimo avvelenamento di centinaia di pesci uccisi dagli scarichi delle industrie. I vigili urbani con le analisi e un filmato cercano i responsabili.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI SABATO 22 NOVEMBRE 2025

