Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 23 agosto 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Rosa da Lima, vergine, terziaria domenicana. La prima Santa del Nuovo Mondo è Isabella Flores, Santa Rosa da Lima, venerata il 23 agosto e patrona principale dell’America Latina, delle Filippine e delle Indie occidentali. In trent’anni di vita si consacrò totalmente al Crocifisso per la salvezza dei peccatori. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDì 22 AGOSTO 2024

Terremoto a Cassino, paura. Sisma di magnitudo 2.7 poco prima della 10, quinta scossa in un mese nel sud-est della Ciociaria. In Comune si riunisce il nucleo di emergenza, ma da sei anni manca la protezione civile.

Willy diventa l’eroe di un corto animato. Anteprima alla mostra del cinema di Venezia il 31 agosto, ci sarà la sorella. Quattro anni fa la barbara uccisione del giovane di Paliano a Colleferro.

«Portano via mia figlia». Parapiglia in ospedale. È stata condannata a due anni per rapina, ma non venne arrestata perché incinta. La neonata trattenuta allo “Spaziani”, lei teme di perderla e dà in escandescenza.

Canneto, solenne festa per la patrona della diocesi. Indulgenza plenaria del cardinal Comastri: «L’abbraccio della Madonna metta serenità». Moltissimi fedeli presenti alla cerimonia. Il vescovo Antonazzo: «Obbedienza al Papa».

Leoni, Gelli in forse contro lo Spezia. Non c’è pace per mister Vivarini, problema fisico per il centrocampista. Poi carica i giocatori: «Sarà una partita intensa, serve tanta determinazione».

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI SABATO 23 AGOSTO 2025