Le Prime Pagine dei giornali di sabato 23 novembre 2024

San Clemente I, papa e martire. Noto come Clemente Romano è il quarto Papa, dall’88 al 97. Viene ricordato come “Padre apostolico” per la sua lettera ai Corinti volta a ristabilire la pace e considerata uno dei più antichi documenti sull’esercizio del primato del Papa. Secondo la tradizione è morto da martire. (Leggi)

I TITOLI DI MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE 1994

Aveva invaso il territorio del clan. Giordano Ferri, 25 anni, è rimasto vittima di una spedizione punitiva. Il delitto del Sacro Cuore: L’assassino Daniele Paris di 22 anni confessa tra le lacrime. Si indaga anche nell’ambiente dei naziskin per cercare eventuali collegamenti con la rissa. L’accusa per l’arrestato è di omicidio volontario. Nessun provvedimento è stato finora adottato nei confronti del fratello e dell’amico.

Studenti, esplode la rabbia. Quattro gli istituti occupati, otto quelli autogestiti in Ciociaria. Monta la protesta contro la riforma D’Onofrio e per la carenza di strutture e mezzi di trasporto. Il Provveditore chiama in causa le amministrazioni locali censurando il totale disinteresse verso i problemi igienici e di sicurezza nelle scuole.

Contenzioso sul gas, la giunta ci ripensa: si tratta senza fretta. Vertenza Comune – Italcogim. A Frosinone, nel vertice tra i capigruppo tutti i presenti d’accordo nell’affrontare il problema gradualmente. Si al pagamento della parcella ai quattro esperti.

Conservatorio, direttore sospeso. Per due mesi fuori dalla scuola per truffa, falso e abuso

