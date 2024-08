Le Prime Pagine dei giornali di sabato 24 agosto 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 24 agosto 2024

Santa Giovanna Antida, fondatrice delle suore di carità. Di famiglia povera, rimasta orfana molto presto, la francese Giovanna Antida Thouret entra prima nelle Figlie della Carità, poi fonderà l’istituto delle Suore della Carità, per cui dovrà molto tribolare. Muore a Napoli nel 1826; viene beatificata e infine canonizzata da Pio XI nel 1934. (Leggi qui).

I TITOLI DI MARTEDI 24 AGOSTO 2022

Il caso Ruberti infiamma il voto. La procura accelera, il broker De Angelis: “Volevo soltanto fermare la lite tra Lampazzi e Albino”. I vertici provinciali del PD: “Fatto grave ma privato”. Pompeo: “Pensiamo agli elettori disorientati”.

Il centrodestra prepara la sfida. Le priorità dei due candidati. Ruspandini (Fratelli d’Italia) e Ottaviani in corsa alla Camera. In Basilicata al primo posto nel listino c’è Andrea Amata.

«I figli non mi riguardano» poi scattano insulti e minacce. Operaio cinquantenne di Pofi si rifiuta di versare gli alimenti alla famiglia. L’uomo ora sarà chiamato a rispondere di violazione degli obblighi di assistenza.

Manca l’infermiera stop ai vaccini. Disagi per le famiglie che avevano prenotato le dosi obbligatorie prima dell’inizio dell’anno scolastico. Il medico sta comunicando il rinvio delle inoculazioni e delle prenotazioni per l’ospedale Santissima. Trinità di Sora.

Centrocampo blindato. Ufficializzato il prestito di Luca Mazzitelli dal Monza: si inserirà in un reparto che sta dando già buoni riscontri. Atteso a breve anche l’annuncio dell’accordo per Sampirisi. Ripresi gli allenamenti in vista della trasferta a Benevento.

