Le Prime Pagine dei giornali di sabato 24 gennaio 2026

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 24 gennaio 2026

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 24 gennaio 2026

*

IL SANTO DEL GIORNO

SAN FRANCESCO DI SALES, VESCOVO DI GINEVRA, DOTTORE DELLA CHIESA, FONDATORE DELL’ORDINE DELLA VISITAZIONE, PATRONO DELLA STAMPA CATTOLICA. Francese (1567-1622), è uomo del dialogo e della mitezza senza rinunciare alla verità. E’ uno dei primi evangelizzatori moderni, usando foglietti e manifesti. Propone un modello di vita cristiana diverso per tutti gli stati, da realizzare nelle difficoltà del quotidiano. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDì 24 GENNAIO 1996

Magistrato minacciato dalla camorra. La moglie del sostituto Procuratore Carrelli Palombi riceve l’avvertimento. Cassino. Dopo avergli danneggiato l’auto in strada, uno sconosciuto al citofono di casa: “di’ al giudice che si dia una calmata“. Sull’episodio indagano i carabinieri mentre pentiti da Napoli, parlano delle infiltrazioni in Ciociaria e del riciclaggio di denaro sporco.

I miliardi nella tomba, un giallo. Misteriosa rapina al cimitero 10 giorni prima della scoperta dei titoli. Fontana Liri. I carabinieri a caccia delle persone che hanno lasciato la busta con il prezioso bottino. L’imprenditore Vincenzo Di Cesare che ha trovato i Certificati di Credito rubati a Roma pronto a dare in beneficenza un eventuale premio.

Non aprì l’ambulatorio, condannato. Aquino. Quattro mesi per un medico che non visitò una paziente di domenica.

Exodus, proteste davanti al Comune contro la comunità. Cervaro. Intervengono i carabinieri. Incontro a vuoto tra il sindaco ed il responsabile del centro di recupero.

Uffici veterinari da trasferire, il sindaco di Pontecorvo protesta. La proposta del manager Usl di trasferire gli uffici veterinari di Pontecorvo a Cassino per far posto al Consultorio Familiare attualmente ospitato nei locali ex Onmi non va giù al sindaco Manfredo Coccarelli.

LE PRIME PAGINE DI SABATO 24 GENNAIO 2026

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.





