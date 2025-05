Le Prime Pagine dei giornali di sabato 24 maggio 2025

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 24 maggio 2025

Nato in Gallia nel V secolo, in età avanzata Vincenzo si ritira come monaco in quella fucina di Santi che è il monastero di Lérins, in Provenza. Qui scrive il Commonitorium, manuale di regole da seguire per vivere appieno il Vangelo, usato anche nella lotta contro l’eresia pelagiana. Muore nel 450. (Leggi)

I TITOLI DI MERCOLEDI’ 24 MAGGIO 1995

Usl, sono in molti a tremare. Acquisti gonfiati di medicine. Il Direttore sanitario indagato per abuso d’ufficio. L’inchiesta entra nel vivo: oggi interrogato il farmacista arrestato. Ieri pomeriggio il sostituto Procuratore Di Bona ha sentito la collaboratrice, quattro magazzinieri ed il primario di dermatologia.

Scontro in Consiglio per le poltrone. Maggioranza divisa a Frosinone. Alleanza Nazionale e Ccd ai ferri corti. Insediate solo sette commissioni su otto. È saltata quella alla Sanità ed i servizi sociali, dove in due aspirano alla presidenza: Dimitri e Santesarti.

Denunciate nove teste rasate. In quattro mesi 20 assalti di skinsheads nel capoluogo. I ragazzi identificati dalla Digos sono i responsabili dell’aggressione ad uno studente di 19 anni avvenuta sabato sera nel quartiere Cavoni.

Così ti riciclo il cassaintegrato. Solo 12 Comuni hanno attuato progetti per l’impiego di ex operai: restano inutilizzati 14 miliardi. In 100 saranno assunti dalla Provincia entro la fine dell’estate. I lavoratori espulsi dalle fabbriche sono adibiti soprattutto alla pulizia delle strade, alla manutenzione del verde pubblico e dell’illuminazione.

Muore schiacciato dal trattore davanti alla moglie. A Strangolagalli il fratello del sindaco. La vittima, Bruno Tomassi, elettrauto di 42 anni, stava trasportando balle di fieno dalla campagna alla sua casa in contrada Noce Secca.

Forniva documenti falsi: arrestato. In manette uno slavo che procurava ai suoi connazionali passaporti contraffatti. Ventisette anni e abitante nel capoluogo è stato bloccato ieri all’alba dai carabinieri di Veroli. Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati trovati diversi timbri e documenti in bianco.

