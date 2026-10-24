Le Prime Pagine dei giornali di sabato 24 ottobre 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 24 ottobre 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 24 ottobre 2026
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IL SANTO DEL GIORNO
Sant’Antonio Maria Claret, vescovo, fondatore della Congregazione dei Figli del Cuore Immacolato di Maria. Figura di spicco della Catalogna del 1800, Antonio più che diventare un missionario, vuole esserlo. Nel 1849 fonda la Congregazione dei Figli del Cuore Immacolato di Maria, detti Missionari Clarettiani, oggi presenti in 65 Paesi, e realizza il suo sogno partendo per Cuba come vescovo. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDI’ 24 OTTOBRE 1996
Videocolor, tagli in arrivo sull’indotto. Intanto alla Klopman altri 73 in cassa, brutte prospettive. Per ottimizzare il livello delle giacenze di magazzino, cassa integrazione per 650 dipendenti fino a dicembre.
L’università dice no al numero chiuso. A Cassino saranno ammessi tutti i 1224 iscritti alla nuova facoltà di giurisprudenza.
Guerra per l’appalto della nettezza urbana, la spunta la CIC. A Cassino due anni di ricorsi e denunce.