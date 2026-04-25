Le Prime Pagine dei giornali di sabato 25 aprile 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 25 aprile 2026

IL SANTO DEL GIORNO

San Marco evangelista. Ricorre il 25 aprile la festa dell’evangelista il cui emblema è il leone alato, simbolo anche della città di Venezia di cui è il patrono. Stretto il rapporto di Marco con l’apostolo Paolo, che accompagnò in alcuni viaggi, e con Pietro le cui catechesi mise per scritto nel suo Vangelo. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDI’ 25 APRILE 2006

Elezioni, lite sui candidati a sindaco. Il leader di FI Iannarilli “commissaria” la sezione di Sora: deciderà lui. Tensione anche a Cassino e Anagni nei due schieramenti per la formazione delle liste.

Carburante in “nero”, blitz della Finanza. Su diciassette impianti controllati, sette avevano quantitativi in eccedenza. Intanto cominciano a diffondersi le pompe ”low cost” dove la benzina costa meno di quanto imposto dalle compagnie.

Fiuggi, un inizio stagione da record. Negli hotel si registra il tutto esaurito fino alla prima settimana di maggio.

Stirpe: «Il Frosinone in corsa per la B, fischi ingiusti». Il patron invita i tifosi a sostenere la squadra in vista dei play off. Chiesti mille biglietti per la sfida con il Napoli.

LE PRIME PAGINE DI SABATO 25 APRILE 2026

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