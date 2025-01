Le Prime Pagine dei giornali di sabato 25 gennaio 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 25 gennaio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Conversione di San Paolo Apostolo. La Chiesa ricorda oggi, 25 gennaio, la Conversione di San Paolo sulla via di Damasco, una delle manifestazioni più potenti della grazia divina, che trasformò Saulo, il feroce persecutore dei cristiani, nell’Apostolo delle genti. L’evento è narrato negli Atti degli Apostoli. (Leggi).

I TITOLI DI MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 1995

Magistrato in manette. Associazione camorristica: arrestato a Veroli il giudice Esti. L’ordine di custodia è stato emesso dal Gip di Salerno dopo le rivelazioni del pentito Pasquale Galasso. Gli uomini della Direzione investigativa Antimafia lo hanno prelevato all’alba. Poi in automobile è stato trasferito nel carcere salernitano.

Assenteisti in corsia. Il primario attacca i sindacalisti. Al Pronto Soccorso è guerra. Le ostilità erano state aperte da Uil e Cisl. Tremiterra: “Hanno inventato accuse ignobili su di me perché ce l’ho con gli imboscati“.

Carabiniere si spara alla testa per amore. Si è ucciso alle terme di Fiuggi dove era in servizio per il congresso di Alleanza Nazionale. Un ausiliario di 22 anni di Torino aveva appena telefonato al padre per dirgli che sabato era stato lasciato dalla ragazza.

Antonucci al giudice: “Non ho mai partecipato alle rapine“. L’inchiesta sugli assalti ai portavalori nelle province di Frosinone e Latina. Ieri gli ultimi interrogatori. Il giudice e il sostituto procuratore hanno sentito anche l’agente di custodia indagato: ha respinto le accuse.

Il panico prima di uccidere. Cassino. Sfilano i testimoni al processo per l’omicidio del parroco e della perpetua di Roccasecca. Il maresciallo: “Tracce inequivocabili, i Teoli avevano paura“. La ricostruzione del delitto del 29 ottobre ‘93 attraverso le parole dei carabinieri e dei vicini di casa. La madre si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Oggi in aula le perizie sui cadaveri e sugli imputati.

Guerra per gestire le Terme. Oggi decide il Tar. Il ricorso è dell’Ente Fiuggi. Ciarrapico chiede di annullare la delibera comunale con cui è stato riconfermato l’incarico alla Atf per amministrare tutti gli impianti.

La madre parla, la figlia esce dal coma. La storia di Sabina, 25 anni di Sora, data per spacciata. La ragazza, vittima di un incidente nel maggio scorso. Oltre alle parole ed alle carezze i genitori le facevano sentire Guccini e De André.

Bilancio, nuovo rinvio. Sindaco sotto accusa. Veroli. Lunedì ultima occasione. All’ultimo momento e senza motivazioni è stata rinviata alla seduta del consiglio comunale.

Addio Berlusconi, consigliere sceglie Bossi. Ceccano. Ribaltone all’opposizione, Taccheri lascia Forza Italia. Il Partito del Cavaliere è sceso da tre a due rappresentanti con la sentenza del Tar: ora si dimezza. A sorpresa in Comune spunta la Lega Nord.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 25 gennaio 2025.