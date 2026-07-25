Le Prime Pagine dei giornali di sabato 25 luglio 2026

Scontro in Aula sull’Urbanistica: il Piano Quadro di Calegna e Vindicio fu consegnato al protocollo lo stesso giorno della determina di affidamento. E il Piano Regolatore prevede una città di 50mila abitanti che non esiste. Nel mezzo: Rottamazione Quinquies, 50 milioni di crediti e 15 da recuperare. E la cittadinanza onoraria al PIME, unico momento di unanimità.