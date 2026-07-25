Le Prime Pagine dei giornali di sabato 25 luglio 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 25 luglio 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 25 luglio 2026
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IL SANTO DEL GIORNO
SAN GIACOMO IL MAGGIORE, APOSTOLO – Discepolo di Gesù, evangelizzatore della Spagna: San Giacomo il Maggiore è raffigurato con il bastone del pellegrino e il rotolo del Vangelo. Fin dal Medioevo, folle di pellegrini intraprendono il “Cammino di Santiago” che conduce al suo sepolcro. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDI 25 LUGLIO 1996
E il lavoro non fu più un sogno. Con i progetti di pubblica utilità coperti in Ciociaria quasi 1500 posti. Ma il sindacato è critico: “Per trarre maggiori benefici da queste iniziative o occorre coinvolgere i privati“. Sono 45 i Comuni che utilizzano i cassa integrati ed i disoccupati iscritti al collocamento da due anni.
Tribunale da chiudere, la Camera frena: “Non è detta l’ultima“. Cassino. Avvocati sempre in allarme. Per il presidente della Commissione Giustizia il parere finora espresso non è vincolante.
Scheletro nel Liri, trovate altre ossa. II primi esami insufficienti per accertare sesso e data della morte.
Maria, un’Odissea infinita. Ferentino. La bambina contesa dai genitori oggi tornerà dalla madre.
Picchettato lo stabilimento Annunziata. Ceccano. I 150 operai protestano per i ritardi nei pagamenti. Bloccata tutta la produzione. Finora vano ogni tentativo di confronto.
“Basta, occuperemo i cantieri“. Gli operai sociali: “Fateci lavorare o bloccheremo il super treno“. Situazione drammatica nell’edilizia: in due anni persi 3000 posti; solo 100 quelli recuperati dall’Alta Velocità. Per scongiurare clamorose e azioni di protesta, i sindacati hanno promosso un incontro per sabato a Cassino con i vertici di Iricav.
Errori nei progetti, ancora ritardi per il nuovo ospedale di Cassino. Pratica ferma alla regione. L’opera, quando sarà ultimata, costerà circa 98 miliardi di lire.
La ferrovia Fiuggi – Roma diventa una pista ciclabile. Sarà recuperata la linea abbandonata.
LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI SABATO 25 LUGLIO 2026
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