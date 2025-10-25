Le Prime Pagine dei giornali di sabato 25 ottobre 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 25 ottobre 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Ss. Crisanto e Daria, martiri, sulla via Salaria nuova. Crisanto, pagano di origini alessandrine, viene a Roma per studiare e si converte al cristianesimo. Il padre cerca di riportarlo al paganesimo in tutti modi, anche offrendogli la vestale Daria, col risultato che si converte anche lei. Entrambi muoiono martiri nel 283 e sono patroni di Reggio Emilia. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDI’ 25 OTTOBRE 1995

Legionella, muore un altro anziano. Ad Alatri torna il panico tra gli 80 che parteciparono alla vacanza voluta dal Comune in un hotel sull’Adriatico. Sistino Frusone, 69 anni, era stato ricoverato per 20 giorni ma era in via di guarigione, per i medici, una morte misteriosa.

Misserville il più ricco, Tanzilli il più povero. Le dichiarazioni dei redditi tra i parlamentari ciociari.

Un’ambulanza per l’invalido. Trovata una soluzione per Mario Battisti: ora potrà essere sottoposto a visita di controllo.

Casalinga di Alatri dà alla luce tre Gemelli all’Umberto I. Parto trigemino all’ospedale del capoluogo. La scorsa notte sono venuti infatti alla luce nel reparto di ostetricia ginecologia Camillo, Ernesto e Maria Vittoria. Sono i figli di una giovane coppia che abita ad Alatri in vicolo Vecchio.

“Ci aspettano gravi sventure“. A Boville Ernica una donna di trent’anni, sposata e con una figlia, compie i miracoli in nome della vergine. I presagi di un’ex infermiera che dice di parlare con la Madonna. Una delle profezie dovrebbe realizzarsi domani, ma il suo contenuto è ignoto anche a lei. Si moltiplicano le guarigioni.

Salvataggio Elcat, ora si fa avanti la Lear Sting. Proposta presentata al giudice. Segnali positivi per i 420 operai della fabbrica di Pofi. Martedì nuovo vertice.

Senza acqua, 400 posti a rischio. A Castrocielo operai mobilitati a difesa della cartiera Cerrone ferma da tre settimane. Vertice ieri a Roma per rendere disponibili alcuni pozzi del consorzio Valle del Liri.



