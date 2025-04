Le Prime Pagine dei giornali di sabato 26 aprile 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 26 aprile 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Cleto, papa e martire. Romano ma di probabile origine ateniese, Cleto, diminutivo di Anacleto, è il terzo Papa della storia, in carica dall’80 al 92. È autore dell’edicola sulla tomba di Pietro, in Vaticano, vicino al quale verrà seppellito lui stesso. Durante il suo Pontificato viene inaugurato a Roma il Colosseo. (Leggi)

I TITOLI DI VENERDI’ 26 APRILE 2024

Casa distrutta dal fuoco, anziani vivi per miracolo. Devastante incendio nell’abitazione dei pittori Gismondi e San.

Ciociaria medaglia d’oro: “Qui è nata l’Europa”. Drammi e resilienza durante la guerra. Il ministro: “Esempio di forza e coraggio”. Piantedosi alla cerimonia in Provincia. Il presidente Di Stefano: giornata storica.

Sale il prezzo del caffè, ma qualche bar resiste. Il costo medio ormai tra un euro e 1,20, negli ultimi 3 anni rincari del 15 per cento. Alcuni esercizi però ancora riescono a venderlo tra i 70 e gli 80 centesimi.

Gli eroi di Montecassino, l’omaggio 80 anni dopo. Il 18 maggio la cerimonia con le autorità polacche e la figlia del generale Anders. In 500 arriveranno con un treno speciale Varsavia-Cassino, gli alberghi tutti pieni.

“Padroni del nostro destino”. Stasera il delicato match casalingo con la Salernitana. Mister Di Francesco. “Servirà grande determinazione”. Il tecnico mette in guardia i suoi: “I granata non vanno sottovalutati. Turno fondamentale per quota salvezza”.

