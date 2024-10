Le Prime Pagine dei giornali di sabato 26 ottobre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 26 ottobre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Folco Scotti. Vescovo di Piacenza e Pavia, nato il 1164, è ricordato come il grande pacificatore tra le due città. Muore nel 1229 e il suo corpo è ora sepolto nella Cattedrale di Pavia. (Leggi qui).

I TITOLI DI MERCOLEDI’ 26 OTTOBRE 1994

Ladri d’arte in manette. Dal 1991 avrebbero razziato ville e chiese della Ciociaria. Recuperata dai carabinieri una refurtiva miliardaria custodita dalla banda nel napoletano. L’operazione è scattata dopo che sabato notte, a Castro dei Volsci, erano stati bloccati un’auto ed un furgone carichi di mobili.

Lasciato dalla moglie, giovane insegnante si fa decapitare dal treno. Il suicidio presso la stazione di Ferentino. Giandomenico Picchi soffriva di crisi depressive aggravatesi dopo la separazione.

Industria, un futuro nel segno del Palmer. Costituita la società pubblico-privata per gestire il parco tecnologico.

Troppe cause archiviate, le reazioni. A Cassino, dopo la richiesta di Alleanza nazionale di un’ispezione ministeriale, silenzio dagli uffici e dalla procura dopo le accuse del deputato Della Rosa. il presidente della camera penale: “Sto con lui”.

Passa il treno, giù le case. Famiglie disperate a Pignataro Interamna, sciopero della fame. Monta la protesta in decine di comuni per i gravi danni causati dal transito della ferrovia veloce. A Castro dei Volsci si organizzano forme di contestazione. Salvatore: “Hanno deciso il nostro futuro senza mai avvisarci”.

Impiegata comunale in pensione da ottobre, richiamata in servizio. Ad Anagni vittima del decreto governativo. Dopo 38 anni di lavoro, la domanda di Maria Luisa De Stefanis era stata accettata a giugno e già le era stato inviato il libretto della pensione. Sconcerto tra i colleghi in città per l’episodio.

