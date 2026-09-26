Le Prime Pagine dei giornali di sabato 26 settembre 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 26 settembre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 26 settembre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

Ss. Cosma e Damiano, martiri. Gemelli e cristiani, nati in Arabia, si sono dedicati gratuitamente alla cura dei malati dopo aver studiato l’arte medica in Siria. Sono stati martirizzati durante il regno dell’imperatore Diocleziano. Sono i Santi Cosma e Damiano, patroni di medici, chirurghi e farmacisti. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDI’ 26 SETTEMBRE 2006

Non si ferma all’alt, un carabiniere gli spara. Grave un albanese di 26 anni che vive a Ripi, colpito alla testa. Ferito anche un militare. Una pattuglia dell’Arma intercetta una Bmw rubata poco prima in viale Napoli a Frosinone e subito inizia l’inseguimento.

«Acqua, in due anni aumenti del 335%». I sindacati: «La gestione del Consorzio Aurunci, pur se “casareccia”, era più efficiente». Duro attacco all’Acea-Ato5 da parte di Cgil, Cisl e Uil mentre il personale, anziché aumentare, è stato drasticamente ridotto.

Strade e case, le promesse del ministro. Nuovi fondi per la superstrada Sora-Ferentino, la Monti Lepini e gli alloggi popolari. Vertice in Regione tra Marrazzo e Di Pietro alla presenza dei presidenti delle cinque province laziali.

«Tifosi scusatemi, ma segnerò presto». Il bomber del Frosinone Margiotta: «Sto male per le occasioni mancate». L’attaccante pronto al riscatto già da sabato a Vicenza, contro la sua ex squadra.

LE PRIME PAGINE DI SABATO 26 SETTEMBRE 2026