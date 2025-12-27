Le Prime Pagine dei giornali di sabato 27 dicembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 27 dicembre 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

SAN GIOVANNI, APOSTOLO ED EVANGELISTA. Autore del quarto Vangelo, di tre lettere e dell’Apocalisse, Giovanni è “l’apostolo prediletto”. Il più longevo tra i Dodici, sarà anche l’unico a non morire martire, ma trascorrerà il resto della vita ad Efeso, nell’attuale Turchia, assieme alla Vergine Maria che gli era stata affidata da Gesù. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDI 27 DICEMBRE 1995

Tasse, recuperati 28 miliardi. Gli ispettori delle imposte hanno scoperto 93 evasori totali. Il bilancio di un anno della lotta alle frodi fiscali. Il 93% dei controlli effettuati con esito positivo. In 15 sono stati denunciati alla magistratura mentre 4000 contribuenti hanno chiesto il concordato che frutterà 7 miliardi.

Il Governo promette: in bilancio soldi per cinque grandi arterie. Potenziati collegamenti con la Latina. Cinque strade per rilanciare le province di Frosinone e Latina. È l’impegno chiesto al governo Dini dall’onorevole Riccardo Mastrangeli che assieme ad altri sette per parlamentari in sede di approvazione della finanziaria è riuscito a far recepire un dettagliato Ordine del Giorno sul problema.

Crisi al Comune, stasera Tajani incontra il gruppo di Forza Italia. Finito il Natale riprendono le trattative per risolvere la crisi al Comune capoluogo aperta oramai da un mese.

Muore medico di 38 anni precipitando con l’auto da un viadotto della superstrada. Un volo di 30 meteri verso la morte: il dottore Alfredo Foti medico geriatra in servizio al Center Hospital di Cassino e alla casa di riposo di Alatri è precipitato con la sua Passat dal viadotto della superstrada Frosinone – Sora il giorno di Natale.

Sommersa la conca di Campo Catino. Dopo sette giorni di pioggia allagati da un metro d’acqua impianti e bar.

Blitz nei cimiteri ultimo atto. Pronto il rapporto per la magistratura: 40 i sindaci coinvolti. L’inchiesta dei carabinieri sulle bare bruciate ed i rifiuti smaltiti illegalmente entra nella fase finale. Oltre ai primi cittadini sono stati segnalati alla Procura anche 27 custodi. Fuori legge quasi tutti i campi santi ispezionati.

I consumi sono scesi del 10% ad eccezione dei giochi. Natale amaro per i commercianti.

Stop alle file a gennaio. I lavori per il cavalcaferrovia sulla via Leuciana si faranno. L’incubo delle migliaia di automobilisti costretti almeno 100 volte al giorno alle lunghe file davanti al passaggio a livello della ferrovia Roma – Napoli in territorio di Castrocielo sarà presto un lontano ricordo.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI SABATO 27 DICEMBRE 2025

